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Сейм Польши выразил поддержку вступлению Украины в НАТО

16 июня 2023 21:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Сейм Польши выразил поддержку вступлению Украины в НАТО
Сейм Республики Польша. Фото: ipn.gov.pl
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сейм Республики Польша принял резолюцию о поддержке вступления Украины в НАТО. Польские депутаты заявили, что полностью поддерживают европейские и евроатлантические устремления Украины.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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"Спасибо за принятие резолюции в поддержку вступления Украины в НАТО", — написала глава украинского парламента.

О чем документ

В принятой резолюции польский Сейм высказал позицию по поводу ожиданий от саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе. Также польские депутаты заявили, что будут поддерживать усилия по усилению сотрудничества между Украиной и НАТО.

В частности, в резолюции отмечается, что:

  • Украина сегодня защищает не только свою государственность, но и общие ценности — демократию и порядок, основанный на международном праве.
  • Вступление Украины в НАТО также будет выгодно Альянсу с военной точки зрения.
  • Саммит в Вильнюсе имеет решающее значение для отношений НАТО и Украины и должен стать местом дебатов по поводу их будущего.
  • Украина может вступить в НАТО по процедуре, которая была применена в отношении Финляндии и Швеции.
  • Сейм Польши будет поддерживать усилия по усилению политического и практического сотрудничества между Альянсом и Украиной и построению консенсуса по вступлению Украины в НАТО.
Руслан Стефанчук о принятии резолюции по поддержке членства Украины в НАТО. Фото: facebook.com/stefanchuk.official
Руслан Стефанчук о принятии резолюции по поддержке членства Украины в НАТО. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина уже сейчас фактически исполняет роль восточного фланга Североатлантического альянса. В то же время, по его словам, на Вильнюсском саммите Украина ожидает четкого ответа на сроки и условия формального вступления в НАТО.

Недавно американские СМИ сообщили, что правительство США размышляет над тем, чтобы предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества с НАТО. Речь идет о "10-летних обязательствах в сфере безопасности", однако без полноценного членства в Альянсе.

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