Сейм Польши выразил поддержку вступлению Украины в НАТО
Сейм Республики Польша принял резолюцию о поддержке вступления Украины в НАТО. Польские депутаты заявили, что полностью поддерживают европейские и евроатлантические устремления Украины.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
"Спасибо за принятие резолюции в поддержку вступления Украины в НАТО", — написала глава украинского парламента.
О чем документ
В принятой резолюции польский Сейм высказал позицию по поводу ожиданий от саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе. Также польские депутаты заявили, что будут поддерживать усилия по усилению сотрудничества между Украиной и НАТО.
В частности, в резолюции отмечается, что:
- Украина сегодня защищает не только свою государственность, но и общие ценности — демократию и порядок, основанный на международном праве.
- Вступление Украины в НАТО также будет выгодно Альянсу с военной точки зрения.
- Саммит в Вильнюсе имеет решающее значение для отношений НАТО и Украины и должен стать местом дебатов по поводу их будущего.
- Украина может вступить в НАТО по процедуре, которая была применена в отношении Финляндии и Швеции.
- Сейм Польши будет поддерживать усилия по усилению политического и практического сотрудничества между Альянсом и Украиной и построению консенсуса по вступлению Украины в НАТО.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина уже сейчас фактически исполняет роль восточного фланга Североатлантического альянса. В то же время, по его словам, на Вильнюсском саммите Украина ожидает четкого ответа на сроки и условия формального вступления в НАТО.
Недавно американские СМИ сообщили, что правительство США размышляет над тем, чтобы предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества с НАТО. Речь идет о "10-летних обязательствах в сфере безопасности", однако без полноценного членства в Альянсе.