Сейм Польши выразил поддержку вступлению Украины в НАТО

Сейм Республики Польша. Фото: ipn.gov.pl

Сейм Республики Польша принял резолюцию о поддержке вступления Украины в НАТО. Польские депутаты заявили, что полностью поддерживают европейские и евроатлантические устремления Украины.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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"Спасибо за принятие резолюции в поддержку вступления Украины в НАТО", — написала глава украинского парламента.

О чем документ

В принятой резолюции польский Сейм высказал позицию по поводу ожиданий от саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе. Также польские депутаты заявили, что будут поддерживать усилия по усилению сотрудничества между Украиной и НАТО.

В частности, в резолюции отмечается, что:

Украина сегодня защищает не только свою государственность, но и общие ценности — демократию и порядок, основанный на международном праве.

Вступление Украины в НАТО также будет выгодно Альянсу с военной точки зрения.

Саммит в Вильнюсе имеет решающее значение для отношений НАТО и Украины и должен стать местом дебатов по поводу их будущего.

Украина может вступить в НАТО по процедуре, которая была применена в отношении Финляндии и Швеции.

Сейм Польши будет поддерживать усилия по усилению политического и практического сотрудничества между Альянсом и Украиной и построению консенсуса по вступлению Украины в НАТО.

Руслан Стефанчук о принятии резолюции по поддержке членства Украины в НАТО. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина уже сейчас фактически исполняет роль восточного фланга Североатлантического альянса. В то же время, по его словам, на Вильнюсском саммите Украина ожидает четкого ответа на сроки и условия формального вступления в НАТО.

Недавно американские СМИ сообщили, что правительство США размышляет над тем, чтобы предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества с НАТО. Речь идет о "10-летних обязательствах в сфере безопасности", однако без полноценного членства в Альянсе.