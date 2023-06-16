Сейм Польщі висловив підтримку вступу України в НАТО

Сейм Республіки Польща. Фото: ipn.gov.pl

Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про підтримку вступу України в НАТО. Польські депутати заявили, що повністю підтримують європейські та євроатлантичні прагнення України.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.



"Дякую за прийняття резолюції на підтримку вступу України в НАТО", — написала голова українського парламенту.

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В ухваленій резолюції польський Сейм висловив позицію щодо очікувань від саміту НАТО, який відбудеться у липні у Вільнюсі. Також польські депутати заявили, що будуть підтримувати зусилля щодо посилення співпраці між Україною та НАТО.

Зокрема, у резолюції наголошується, що:

Україна сьогодні захищає не лише свою державність, а й спільні цінності — демократію та порядок, заснований на міжнародному праві.

Вступ України до НАТО також буде вигідним для Альянсу з військової точки зору.

Саміт у Вільнюсі має вирішальне значення для відносин НАТО та України й має стати місцем дебатів щодо їхнього майбутнього.

Україна може вступити до НАТО за процедурою, яка була застосована щодо Фінляндії та Швеції.

Сейм Польщі буде підтримувати зусилля щодо посилення політичної та практичної співпраці між Альянсом і Україною й побудови консенсусу щодо вступу України до НАТО.

Руслан Стефанчук про ухвалення резолюції щодо підтримки членства України в НАТО. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна уже зараз фактично виконує роль східного флангу Північноатлантичного альянсу. Водночас, за його словами, на Вільнюському саміті Україна чекає на чітку відповідь щодо термінів та умов формального вступу до НАТО.

Нещодавно американські ЗМІ повідомили, що уряд США роздумує над тим, аби запропонувати Україні "ізраїльську модель" співпраці з НАТО. Йдеться про "10-річні зобовʼязання у сфері безпеки", однак без повноцінного членства в Альянсі.