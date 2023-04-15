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Секретные документы Пентагона: Байден обещает быстро разобраться

15 апреля 2023 06:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Секретные документы Пентагона: Байден обещает быстро разобраться
Байден обеспокоен утечкой документов Пентагона. Фото: president.gov.ua
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент США Джо Байден обещает быстро разобраться, почему рядовой ВВС Джек Тейшейра имел доступ к такому массиву секретных документов.

Об этом пишет издание РИА Новости.

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"Я проинструктировал ведомства, убедился, что они доберутся до первопричины, как получилось, что у него вообще был доступ… Я не думаю, что это займет много времени", — сказал Президент США.

Задержанный был администратором канала в Discord, где публиковались секретные документы Пентагона.

Молодой человек служил в гвардии Военно-воздушных сил США в штате Массачусетс. Он был членом разведывательного подразделения и мог получить доступ к таким документам.

В случае подтверждения вины Тейшейре грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на прошлой неделе в сеть "слили" секретные документы США, в которых, в частности, содержалась информация об Украине и ее подготовке к контрнаступлению.

Стало известно, что Украина не делилась с США планами будущего контрнаступления из-за сомнений в способности Вашингтона хранить тайны. Следовательно, утечка секретных документов вряд ли навредит Украине на поле бои.

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