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Секретні документи Пентагона: Байден обіцяє швидко розібратися

15 квітня 2023 06:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Секретні документи Пентагона: Байден обіцяє швидко розібратися
Байдена турбує витік документів Пентагону. Фото: president.gov.ua
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент США Джо Байден обіцяє швидко розібратися, чому рядовий ВПС Джек Тейшейра мав доступ до такого масиву секретних документів.

Про це пише видання РИА Новости.  

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"Я проінструктував відомства, переконається, що вони дістануться першопричини того, як вийшло, що в нього взагалі був доступ… Я не думаю, що це займе багато часу", — сказав Президент США.

Затриманий був адміністратором каналу у Discord, де публікувалися секретні документи Пентагону. 

Хлопець служив у гвардії Військово-повітряних сил США у штаті Массачусетс. Він був членом розвідувального підрозділу і міг мати доступ до таких документів. 

У разі підтвердження вини Тейшейрі загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого тижня в мережу "злили" секретні документи США, в яких, зокрема, містилася інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу. 

Стало відомо, що Україна не ділилася з США планами майбутнього контрнаступу через сумніви у здатності Вашингтона зберігати таємниці. Відтак, витік секретних документів навряд чи нашкодить Україні на полі бої.

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