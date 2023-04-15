Секретні документи Пентагона: Байден обіцяє швидко розібратися
Президент США Джо Байден обіцяє швидко розібратися, чому рядовий ВПС Джек Тейшейра мав доступ до такого масиву секретних документів.
Про це пише видання РИА Новости.
"Я проінструктував відомства, переконається, що вони дістануться першопричини того, як вийшло, що в нього взагалі був доступ… Я не думаю, що це займе багато часу", — сказав Президент США.
Затриманий був адміністратором каналу у Discord, де публікувалися секретні документи Пентагону.
Хлопець служив у гвардії Військово-повітряних сил США у штаті Массачусетс. Він був членом розвідувального підрозділу і міг мати доступ до таких документів.
У разі підтвердження вини Тейшейрі загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, минулого тижня в мережу "злили" секретні документи США, в яких, зокрема, містилася інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу.
Стало відомо, що Україна не ділилася з США планами майбутнього контрнаступу через сумніви у здатності Вашингтона зберігати таємниці. Відтак, витік секретних документів навряд чи нашкодить Україні на полі бої.