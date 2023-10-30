История конфликта Палестины и Израиля

Вид на Сектора Газа с израильской границы. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Конфликт между Израилем и Сектором Газа длится уже долгие годы. Кто-то убежден, что палестинцы борются за право на существование, а другие считают их террористами.

Об истории конфликта между Израилем и Газой специально для Новини.LIVE рассказал Сергей Ауслендер.

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Не хочу вдаваться в дальнюю историческую перспективу. Скажу кратко — главная ошибка "мировой общественности" в оценке палестино-израильского конфликта, а точнее арабо-израильского, — это точка отсчета.

В мире принято отсчитывать с 1967 года, когда Израиль в результате Шестидневной войны получил контроль над Западным берегом (Иудея и Самария) и Газой. На самом деле, точка отсчета находится в 1947 году, когда резолюция ООН 181 провозгласила создание в Британской Палестине двух государств: арабского и еврейского. Слова "палестинское" в той резолюции нет.

Пропалестинский протест в Варшаве. Фото: REUTERS

Евреи дисциплинированно выполнили условия резолюции, объявив о создании своего государства. Арабы даже не стали этим заморачиваться, а напали на вновь созданный Израиль.

Создание палестинской автономии

Началась война за независимость, которая в том или ином виде, по сути, продолжается и по сей день. В ходе той войны Египет оккупировал Сектор Газа, а Иордания — Западный берег.

В 1967 году Израиль получил контроль над этими территориями. Началась долгая история "оккупации", потом были Соглашения Осло о создании Палестинской автономии. Потом две интифады, повлекшие огромные жертвы с обеих сторон.

В 2005 году Израиль провел "одностороннее размежевание", эвакуировал из Сектора свои поселения и вывел войска. Это была ошибка номер один.

Она заключалась не в самом факте ухода, а в том, что Иерусалим никому не делегировал ответственность за эту территорию. На которой, к слову, уже пышным цветом цвели всякие радикальные и террористические организации, в том числе резко усилившийся ХАМАС.

Захват Газы ХАМАСом

В 2007 году ХАМАС совершил в Газе переворот, захватил власть и буквально вырезал там всех, кто имел отношение к структурам палестинской администрации. После чего постепенно начались обстрелы израильской территории. Это была ошибка номер два.

После первой же ракеты нужно было проводить масштабную зачистку Сектора с последующей передачей его вновь под власть автономии. Но Израиль ограничивался небольшими военными операциями. Всего с 2005 года ЦАХАЛ провел в Газе 10 военных кампаний. Это не помогло.

Израильские военные расчищают путь для операции в Газе. Фото: REUTERS

Постепенно в израильском руководстве сформировалась такая концепция: ХАМАС в Газе, Фатх (его главный конкурент) — на Западном берегу. В такой ситуации ни о каком создании палестинского государства и речи быть не может, иначе придется создавать два.

Как Израиль усиливал ХАМАС своими руками

Более того, появилась доктрина финансового и экономического усиления Газы. Мы дадим им денег, дадим возможность их рабочим трудиться в Израиле, построим им порт и аэропорт (был и такой проект), Газа превратится в Сингапур — и все будет хорошо.

Даже собирались позволить им разрабатывать (руками иностранцев, конечно) месторождение газа, которое находится прямо у берегов анклава.

А такие неприятные симптомы, как ракетные обстрелы или попытки терактов, мы может купировать с помощью "Железного купола" и стены на границе.

Иерусалим пытался играть в "управляемый сепсис", хотя медицина точно знает — такого не бывает, рано или поздно он распространится на весь организм. Увы, политика — наука куда менее точная, чем медицина.

Иерусалим не препятствовал усилению ХАМАСа, фактически ослабляя палестинскую автономию. Это была мина замедленного действия, которая взорвалась 7 октября, убив 1500 израильтян.

Инсталляция "Пустые кровати" в честь погибших и пропавших израильтян. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Политика умиротворения агрессора не сработала ни разу в человеческой истории, не получилось и здесь.

Теперь Израиль оказался перед самым трудным и самым серьезным выбором в своей истории — или мы, или ХАМАС.