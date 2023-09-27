Сенат США утвердил пакет помощи для Украины в размере 6 млрд долларов, — Reuters

Здание Сената США. Фото: Fotolia / W.Scott

Сенат США принял важное решение по Украине. Он предоставит дополнительный пакет помощи на сумму шесть миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

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Пакет помощи для Украины

В сообщении говорится, что Сенат США продвинулся вперед с двухпартийным законопроектом, целью которого является предотвращение закрытия правительства за пять дней, в то время как Палата представителей пыталась продвигать спорную меру, поддерживаемую только республиканцами.

Сенат с голосами 77 против 19 за начало дебатов по мере, предполагающей финансирование правительства до 17 ноября. В ней предусмотрено около шести миллиардов долларов для реагирования на внутренние стихийные бедствия и еще примерно шесть миллиардов долларов ― на помощь Украине.

Тем временем контролируемая республиканцами Палата представителей планировала продвигать свой собственный партийный подход, который вряд ли встретит поддержку в Сенате, где большинство держат демократы.

Палата представителей провела процедурное голосование за продвижение четырех законопроектов о расходах, отражающих консервативные приоритеты, но которые вряд ли станут законом. Даже если эти меры будут приняты, они обеспечат финансирование только части правительства и не предотвратят его приостановку.

Недавно США предоставили Украине перечень реформ, которые наше государство должно провести с целью ускорения процесса интеграции страны в Евросоюз. В случае невыполнения этих реформ военная помощь Украине от США не прекратится.