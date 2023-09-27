Сенат США затвердив пакет допомоги для України в розмірі 6 млрд доларів, — Reuters

Будівля Сенату США. Фото: Fotolia/W. Scott

Сенат США ухвалив важливе рішення щодо України. Він надасть додатковий пакет допомоги на шість мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

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У повідомленні йдеться, що Сенат США просунувся вперед із двопартійним законопроєктом, метою якого є запобігання закриття уряду за п'ять днів, тоді як Палата представників намагалася просувати спірний захід, який підтримують лише республіканці.

Сенат із голосами 77 проти 19 за початок дебатів щодо міри, що передбачає фінансування уряду до 17 листопада. У ній передбачено близько шести мільярдів доларів для реагування на внутрішні стихійні лиха та ще приблизно шість мільярдів доларів ― на допомогу Україні.

Тим часом Палата представників, яку контролюють республіканці, планувала просувати свій власний партійний підхід, який навряд чи зустріне підтримку в Сенаті, де більшість тримають демократи.

Палата представників провела процедурне голосування за просування чотирьох законопроєктів про витрати, що відображають консервативні пріоритети, але навряд чи стануть законом. Навіть якщо ці заходи будуть вжиті, вони забезпечать фінансування тільки частині уряду і не запобігають його припиненню.

Нещодавно США надали Україні перелік реформ, які наша держава має провести з метою прискорення процесу інтеграції країни до Євросоюзу. У разі невиконання цих реформ військова допомога Україні від США не припиниться.