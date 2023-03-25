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Сенаторы партий просят Байдена передать МУС доказательства зверств рф в Украине

25 марта 2023 08:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сенаторы в Конгрессе
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Группа сенаторов из двух политических партий США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом оказать поддержку Международному уголовному суду (МУС) и предоставить им доказательства военных преступлений, совершенных рф в Украине.

Об этом пишет CNN.

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Сенаторы подчеркнули, что поддержка международного расследования является ключевой, чтобы президент рф владимир путин и его окружение осознавали нарастающую ответственность за совершенные преступления. Они отметили, что двухпартийные усилия Конгресса по укреплению поддержки МУС были осуществлены в сотрудничестве с администрацией президента Байдена, чтобы учесть различные точки зрения на взаимоотношения между США и МУС.

Однако сенаторы указали, что, несмотря на прошедшие месяцы работы МУС над возбуждением дел против российских чиновников, включая путина, по-прежнему нет информации о том, что Соединенные Штаты предоставили ключевые доказательства для содействия в этом судебном процессе.

В своем письме сенаторы призывают администрацию президента США активнее взаимодействовать с Международным уголовным судом и делиться доказательствами военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине. Такое сотрудничество может стать важным шагом к привлечению к ответственности тех, кто стоит за совершением военных преступлений и нарушением международного права.

Напомним, что военные журналисты передали видеоматериалы из Бучи следователям, которые расследуют военные преступления оккупантов. Записи, сделанные 2 апреля 2022 года в только что деоккупированной Буче, помогут Офису Генерального прокурора собирать доказательства против российских войск. Это первые известные видеоизображения из освобожденного города.

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