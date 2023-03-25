Сенатори партій просять Байдена передати МКС докази звірств рф в Україні

Сенатори у Конгресі

Група сенаторів із двох політичних партій США звернулася до президента Джо Байдена із закликом надати підтримку Міжнародному кримінальному суду (МКС) та надати їм докази військових злочинів, скоєних рф в Україні.

Про це пише CNN.

Докази звірств росії в Україні

Сенатори наголосили, що підтримка міжнародного розслідування є ключовою, щоб президент рф володимир путін та його оточення усвідомлювали наростаючу відповідальність за скоєні злочини. Вони зазначили, що двопартійні зусилля Конгресу зі зміцнення підтримки МКС були здійснені у співпраці з адміністрацією президента Байдена, щоб врахувати різні погляди на взаємини між США та МКС.

Однак сенатори вказали, що, попри минулі місяці роботи МКС над порушенням справ проти російських чиновників, включаючи путіна, як і раніше, немає інформації про те, що Сполучені Штати надали ключові докази для сприяння в цьому судовому процесі.

У своєму листі сенатори закликають адміністрацію президента США активніше взаємодіяти з Міжнародним кримінальним судом та ділитися доказами воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні. Така співпраця може стати важливим кроком до притягнення до відповідальності тих, хто стоїть за скоєнням воєнних злочинів та порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, що військові журналісти передали відеоматеріали з Бучі слідчим, які розслідують військові злочини окупантів. Записи, зроблені 2 квітня 2022 року у щойно деокупованій Бучі, допоможуть Офісу Генерального прокурора збирати докази проти російських військ. Це перші відомі відео з визволеного міста.