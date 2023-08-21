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Сербия будет поставлять в Венгрию российский газ: в стране назвали предпосылку

21 августа 2023 12:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сербия будет поставлять в Венгрию российский газ: в стране назвали предпосылку
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сербия заявила о готовности поставлять в Венгрию российский газ. Это произойдет в том случае, если Украина разорвет транзитное соглашение с Россией.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает издание АР.

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Отмечается, что такое обещание выразил президент Сербии Александр Вучич лично премьер-министру Венгрии Виктору Орбану во время встречи в Будапеште.

Вучич, в частности, подчеркнул, что если Венгрия захочет нарастить закупку природного газа, Сербия увеличит транзит.

"Недавно мы узнали, что Украина стремится прекратить заключенное ранее транзитное соглашение с Россией. Сегодня президент Сербии дал четко понять, что Сербия готова обеспечить необходимый транзитный объем, если Венгрия захочет нарастить закупку природного газа, транспортируемого через Сербию в Венгрию", — рассказал Сийярто.

Известно, что Венгрия получает примерно 80% природного газа из РФ, остальной — через трубопровод "Турецкий поток". Он проходит по территории Сербии.

Напомним, по данным издания Politico, запасы природного газа в ЕС достигли исторического максимума. Они заполнились задолго до начала отопительного зимнего сезона. ЕС продолжает отходить от российской энергетической зависимости.

Добавим, что в 2024 году истекает контракт на транзит российского газа через Украину. Киев не будет вести переговоры по его продлению.

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