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Сербія буде постачати Угорщині російський газ: в країні назвали передумову

21 серпня 2023 12:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Сербія буде постачати Угорщині російський газ: в країні назвали передумову
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сербія заявила про готовність постачати до Угорщини російський газ. Це станеться у тому випадку, якщо Україна розірве транзитну угоду із Росією.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає видання АР.

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Зазначається, що таку обіцянку висловив президент Сербії Александер Вучич особисто прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану під час зустрічі у Будапешті.

Вучич, зокрема, наголосив, що коли Угорщина захоче наростити закупівлю природного газу, то Сербія збільшить транзит.

"Нещодавно ми дізналися, що Україна прагне припинити укладену раніше транзитну угоду із Росією. Сьогодні президент Сербії дав чітко зрозуміти, що Сербія готова забезпечити необхідний транзитний обсяг, якщо Угорщина захоче наростити закупівлю природного газу, який через Сербію транспортується до Угорщини", — розповів Сійярто.

Наразі відомо, що Угорщина отримує приблизно 80% природного газу з РФ, решту — через трубопровід "Турецький потік". Він проходить територією Сербії.

Нагадаємо, за даними видання Politico, запаси природного газу в ЄС досягли історичного максимуму. Вони заповнилися задовго до початку зимового опалювального сезону. ЄС продовжує свій відхід від російської енергетичної залежності.

Додамо, що у 2024 році закінчується контракт на транзит російського газу через Україну. Київ не буде вести переговори щодо його продовження.

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