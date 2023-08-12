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"Августовское проклятие" вернулось с большей жесткостью к России, — CNN

12 августа 2023 18:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Августовское проклятие" вернулось с большей жесткостью к России, — CNN
Последствия атаки дронов в Москве. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Россию вернулось "августовское проклятие". В прошлые годы последний месяц лета в РФ встречался с тревогой. Местные все чаще стали говорить о "проклятии", чтобы объяснить большое количество смертельных аварий, терактов или обострений войны.

Об этом сообщает CNN.

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"Августовское проклятие"

Издание отмечает, что в этом году "проклятие" вернулось в Россию с большей жестокостью. В частности, участились атаки на тыловые регионы РФ и Москву, в которых традиционно обвиняют Украину. "Проклятие" было ощутимо также в море. За несколько дней был уничтожен большой десантный корабль, а также танкер, транспортировавший топливо для оккупантов.

"Мы все шокированы тем, что это происходит здесь... Но мы не политики, поэтому не хотим комментировать", — сказала жительница Москвы в комментарии росСМИ.

В России происходят жесткие репрессии против инакомыслия, особенно в отношении критики войны в Украине.

Другая женщина появилась в местных СМИ с размытым лицом, чтобы защитить свою личность:

"У меня двое детей и я хочу перестать стесняться того, что они родились в такое время", — сказала она.

Издание пишет, что другие россияне, очевидно, продвигают свою оппозицию на шаг дальше: в августе наблюдался беспрецедентный всплеск поджогов военкоматов по всей стране.

Официальные лица говорят, что уязвимых граждан, таких как пенсионеры, обманом вовлекают в нападения украинские агенты, выдающие себя за полицейских или кредиторов.

Источник, связанный с одной из российских партизанских групп, отрицает, что россиян принуждают, и говорит, что Кремль хочет скрыть растущее недовольство в обществе.

"Если бы люди не были злыми на власть, они бы ничего не делали", — сказал источник.

Вторая неделя последнего месяца лета оказалась не менее опасной для РФ, чем первая, и с гораздо большим количеством погибших и раненых.

"Августовское проклятие России действительно вернулось", — добавил CNN.

Напомним, в Подмосковье произошел взрыв у завода, специализирующегося на производстве оптической аппаратуры для военных целей. Завод, расположенный в Загорске, является частью холдинга "Швабе" из состава госкорпорации "Ростех".

Также мы писали, что российские военные не способны эффективно противостоять дронам, долетающим до их объектов. БпЛА летают медленно, но это сложные цели.

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