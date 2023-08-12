Наслідки атаки дронів у Москві. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

До Росії повернулося "серпневе прокляття". У минулі роки останній місяць літа в РФ зустрічався з тривогою. Місцеві все частіше почали говорити про "прокляття", щоб пояснити велику кількість смертельних аварій, терактів або загострень війни.

Про це повідомляє CNN.

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"Серпневе прокляття"

Видання зазначає, що цього року "прокляття" повернулося до Росії з більшою жорстокістю. Зокрема, почастішали атаки на тилові регіони РФ та Москву, в яких традиційно звинувачують Україну. "Прокляття" було відчутним також в морі. За декілька днів було знищено великий десантний корабель, а також танкер, що транспортував паливо для окупантів.

"Ми всі шоковані тим, що це відбувається тут... Але ми не політики, тому не хочемо коментувати", — сказала жителька Москви у коментарі росЗМІ.

У Росії відбуваються жорсткі репресії проти інакомислення, особливо щодо критики війни в Україні.

Інша жінка з'явилася в місцевих ЗМІ з розмитим обличчям, щоб захистити свою особистість:

"У мене двоє дітей, і я хочу перестати соромитися того, що вони народилися в такий час", — сказала вона.

Видання пише, що інші росіяни, вочевидь, просувають свою опозицію на крок далі: у серпні спостерігався безпрецедентний сплеск підпалів військкоматів по всій країні.

Офіційні особи кажуть, що вразливих громадян, таких як пенсіонери, обманом втягують у напади українські агенти, які видають себе за поліцейських або кредиторів.

Джерело, яке пов'язане з однією з російських партизанських груп, заперечує, що росіян примушують, і каже, що Кремль хоче приховати зростаюче невдоволення в суспільстві.

"Якби люди не були злі на владу, вони б нічого не робили", — сказало джерело.

Другий тиждень останнього місяця літа виявився не менш небезпечним для РФ, ніж перший, і з набагато більшою кількістю загиблих і поранених.

"Серпневе прокляття Росії справді повернулося", — додав CNN.

Нагадаємо, у Підмосков'ї стався вибух біля заводу, що спеціалізується на виробництві оптичної апаратури для військових цілей. Завод, розташований у Загорську, є частиною холдингу "Швабе" зі складу держкорпорації "Ростех".

Також ми писали, що російські військові не здатні ефективно протистояти дронам, які долітають до їхніх об'єктів. БпЛА літають повільно, але це складні цілі.