"Серпневе прокляття" повернулося з більшою жорсткістю до Росії, — CNN
До Росії повернулося "серпневе прокляття". У минулі роки останній місяць літа в РФ зустрічався з тривогою. Місцеві все частіше почали говорити про "прокляття", щоб пояснити велику кількість смертельних аварій, терактів або загострень війни.
Про це повідомляє CNN.
"Серпневе прокляття"
Видання зазначає, що цього року "прокляття" повернулося до Росії з більшою жорстокістю. Зокрема, почастішали атаки на тилові регіони РФ та Москву, в яких традиційно звинувачують Україну. "Прокляття" було відчутним також в морі. За декілька днів було знищено великий десантний корабель, а також танкер, що транспортував паливо для окупантів.
"Ми всі шоковані тим, що це відбувається тут... Але ми не політики, тому не хочемо коментувати", — сказала жителька Москви у коментарі росЗМІ.
У Росії відбуваються жорсткі репресії проти інакомислення, особливо щодо критики війни в Україні.
Інша жінка з'явилася в місцевих ЗМІ з розмитим обличчям, щоб захистити свою особистість:
"У мене двоє дітей, і я хочу перестати соромитися того, що вони народилися в такий час", — сказала вона.
Видання пише, що інші росіяни, вочевидь, просувають свою опозицію на крок далі: у серпні спостерігався безпрецедентний сплеск підпалів військкоматів по всій країні.
Офіційні особи кажуть, що вразливих громадян, таких як пенсіонери, обманом втягують у напади українські агенти, які видають себе за поліцейських або кредиторів.
Джерело, яке пов'язане з однією з російських партизанських груп, заперечує, що росіян примушують, і каже, що Кремль хоче приховати зростаюче невдоволення в суспільстві.
"Якби люди не були злі на владу, вони б нічого не робили", — сказало джерело.
Другий тиждень останнього місяця літа виявився не менш небезпечним для РФ, ніж перший, і з набагато більшою кількістю загиблих і поранених.
"Серпневе прокляття Росії справді повернулося", — додав CNN.
Нагадаємо, у Підмосков'ї стався вибух біля заводу, що спеціалізується на виробництві оптичної апаратури для військових цілей. Завод, розташований у Загорську, є частиною холдингу "Швабе" зі складу держкорпорації "Ростех".
Також ми писали, що російські військові не здатні ефективно протистояти дронам, які долітають до їхніх об'єктів. БпЛА літають повільно, але це складні цілі.