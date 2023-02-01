Как рф пыталась удержать Израиль от помощи Украине: мнение эксперта Игоря Семиволоса

Игорь Семиволос

Россия пыталась удержать Израиль от активной поддержки Украины , напоминая о рисках от Ирана и обещая безопасность. В то же время российско-иранский альянс пока не способствует углублению взаимодействия между Израилем и Украиной.

Об этом заявил исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос на брифинге.

Как Россия угрожала Израилю

По словам эксперта, россия напоминала Израилю, что Иран и Сирия могут нанести удар по этой стране в случае, если Израиль будет активно поддерживать Украину.

"Россияне пытались удержать Израиль от активной поддержки Украины. Для этого им нужно было постоянно напоминать Израилю об их возможностях в Сирии и возможностях иранских прокси, которые при определенных обстоятельствах могут нанести удар по Израилю. Израильтяне так и говорили: "Мы не можем вести себя свободно, поскольку рядом ходит российский медведь". С другой стороны, россия убеждала Израиль, что она в любой момент может обеспечить безопасность Израиля и не позволит Ирана ударить по израильской территории", — сообщил Семиволос.

Что касается того, помогает ли отношениям Украины и Израиля углубление взаимодействия между Ираном и россией, Семиволос отметил:

"Пока нет. Израиль пытается решать вопрос с Ираном из-за России. Я не увидел никаких признаков изменения их политики", — добавил эксперт.

Сотрудничество россии с Ираном по поставке оружия

По словам Семиволоса, россия и Иран договорились по БПЛА еще в 2021 году. Тогда речь шла и о ракетах, но факта передачи большого количества нет.

"Финальные решения были приняты во время визита путина в тегеран в июле 2022 года. Тогда же речь шла и о ракетах средней дальности, баллистических ракетах. Но следует сказать, что Иран не до конца доверяет россии, а россия Ирану. Их отношения происходят по принципу". "кто первый кого сдаст", — отметил он.

Также, по словам эксперта, была информация о том, что россиянам было передано какое-то количество ракет, но не передано платформы для запуска.

"Вместе с тем очевидно, что окончательного решения и факта передачи большого количества ракет нет. Отмечу, что до конца 2023 года любая передача ракет, продажа ракет третьей стороне со стороны Ирана является грубым нарушением резолюции 2015 года. Без этих платформ, судя по всего, запуск этих ракет невозможен", — добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль совместно с Соединенными Штатами Америки делает все, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие и средства его доставки. Эти шаги должны предотвратить мировую опасность.

Также сообщалось, что Израиль оказывает Украине значительно большую поддержку на фоне агрессии россии, чем об этом известно публично. Об этом намекнул посол страны в Германии Рон Просор.