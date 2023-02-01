Як рф намагалася втримати Ізраїль від допомоги Україні: думка експерта Ігоря Семиволоса

Ігор Семиволос

Росія намагалася втримати Ізраїль від активної підтримки України, нагадуючи про ризики від Ірану та обіцяючи безпеку. Водночас російсько-іранський альянс наразі не сприяє поглибленню взаємодіє між Ізраїлем і Україно.

Про це заявив виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос на брифінгу.

Як росія погрожувала Ізраїлю

За словами експерта, росія нагадувала Ізраїлю, що Іран та Сирія можуть завдати удару по цій країні у разі, якщо Ізраїль активно підтримуватиме Україну.

"Росіяни намагалися втримати Ізраїль від активної підтримки України. Для цього їм потрібно було постійно нагадувати Ізраїлю про їхні можливості в Сирії і можливості іранських проксі, які при певних обставинах можуть завдати удар по Ізраїлю. Ізраїльтяни так і казали: "Ми не можемо поводитися вільно, оскільки поруч ходить російський ведмідь". З іншого боку росія переконувала Ізраїль, що вона в будь-який момент може забезпечити безпеку Ізраїлю і не дасть можливість Ірану вдарити по ізраїльській території", — повідомив Семиволос.

Щодо того, чи допомагає відносинам України та Ізраїлю поглиблення взаємодії між Іраном і росією, Семиволос зазначив:

"Поки що ні. Ізраїль намагається вирішувати питання з Іраном через росію. Я не побачив жодних ознак зміни їхньої політики", — додав експерт.

Співпраця росії з Іраном щодо постачання зброї

За словами Семиволоса, росія та Іран домовилися щодо БПЛА ще у 2021 році. Тоді йшлося і про ракети, але факту передачі великої кількості немає.

"Фінальні рішення були прийняті під час візиту путіна до тегерану в липні 2022 року. Тоді ж мова йшла і про ракети середньої дальності, балістичні ракети. Але слід сказати, що Іран не до кінця довіряє росії, а росія Ірану. Їх відносини відбуваються за принципом "хто перший кого здасть", — зазначив він.

Також, за словами експерта, була інформація про те, що росіянам передали якусь кількість ракет, але не передали платформи для запуску.

"Разом з тим очевидно, що остаточного рішення і факту передачі великої кількості ракет немає. Зазначу, що до кінця 2023 року будь-яка передача ракет, продаж ракет третій стороні з боку Ірану є грубим порушенням резолюції 2015 року. Без цих платформ, судячи з усього, запуск цих ракет неможливий", — додав він.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль спільно зі Сполученими Штатами Америки робить усе, аби Іран не зміг отримати ядерної зброї та засобів її доставлення. Ці кроки мають запобігти світовій небезпеці.

Також повідомлялося, що Ізраїль надає Україні значно більшу підтримку на фоні агресії рф, ніж про це відомо публічно. Про це натякнув посол країни у Німеччині Рон Просор.