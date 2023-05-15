Израиль провел спецоперацию "Щит и стрела": военные и политические итоги

"Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные с Сектора Газа. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Пятидневная военная операция израильской армии закончена. В еврейском государстве подводят ее итоги. С одной стороны, они вполне внушительные. С другой, в глобальном смысле палестино-израильского противостояния мало изменилось.

Участники

"Исламский джихад" — палестинская террористическая группировка, являющаяся прямым прокси Ирана. Базируется она на территории Сектора Газа, в Израиле считается одной из серьезных угроз. Последний раз боевые действия против этого образования велись в августе 2022 года. Тогда операция "Рассвет" продлилась 56 часов.

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Армия обороны Израиля работала силами ВВС и частично наземной компонентой (артиллерия). Сухопутная операция не проводилась и даже не планировалась.

Причина

Непрекращающиеся ракетные обстрелы израильской территории и угрозы "Исламского джихада" развязать большую войну, активность этой организации на Западном берегу и серия терактов стали главной причиной операции.

Ход боевых действий

Впервые за долгое время Израиль сам начал войну, навязав противнику свои условия. Операция началась с точечных ликвидаций главарей "Исламского джихада". Примерно в 2 часа ночи 9 мая ВВС точными ударами поразили три объекта, где находились функционеры этой организации, собиравшиеся в Египет на переговоры.

Все трое были убиты. С ними погибли члены их семей. После этого Израиль объявил "особое" положение в Отэф Аза (пояс израильских поселений вокруг анклава), жителям было приказано держаться поблизости от убежищ.

"Исламский джихад" выжидал около 12 часов с ответом. Примерно в 13:30 10 мая он начала ракетные и минометные обстрелы израильской территории. Ракеты были перехвачены системой "железный купол", а ВВС приступили к нанесению ударов по объектам террористов, пусковым установкам и минометным расчетам. Конфликт вошел в "горячую" фазу.

Работа израильской системы ПВО над городом Ашкелон. Фото: REUTERS/Amir Cohen

В ходе бомбардировок были ликвидированы еще трое высокопоставленных террористов, в том числе, командующий ракетными подразделениями "Исламского джихада". Террористы продолжали ракетные обстрелы, сирены воздушной тревоги звучали в центре Израиля, в том числе в Тель-Авиве. "Железный купол" вновь смог парировать угрозу.

Впервые была задействована новейшая система ПРО "Праща Давида", которая перехватила одну из ракет. Но в Реховоте произошло прямое попадание в жилой дом, погибла 81-летняя израильтянка. Она пыталась помочь мужу-инвалиду перейти в безопасное место.

12 мая, впервые за два года, был обстрелян Иерусалим. Четыре ракеты были запущены в направлении израильской столицы, две были перехвачены на подлете, две упали в безлюдной местности. В ответ на обстрел армия подвергла анклав мощной бомбардировке, уничтожив несколько пусковых установок.

13 мая к вечеру египетским посредникам удалось добиться прекращения огня. Оно вступило в силу в 22:00, но "Исламский джихад" вновь обстрелял территорию Израиля, а ЦАХАЛ ответил ударами по анклаву. К 23:00 стороны прекратили огонь.

Военные итоги

Израиль провел одну из своих самых быстрых операций, нанеся "Исламскому джихаду" тяжелейший урон. Организация в Секторе Газа обезглавлена, ее арсеналы и инфраструктура сильно пострадали, военный потенциал снижен и ослаблен.

Удалось избежать больших жертв среди мирного населения Газы, чем, возможно, объясняется отсутствие осуждения Израиля со стороны Европы и других стран. Иерусалим вернул практику точечных ликвидаций, которая не применялась довольно долго, тем самым, давая понять, что с точностью до метра и минуты знает местоположение лидеров террористов и готов ликвидировать их в любое время.

Похороны командира "Исламского джихада" Эйада Аль-Хасани в Секторе Газа. Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Армия избежала наземной фазы операции. Главный игрок в Секторе Газа — террористическое движение ХАМАС — не втянулось в противостояние и таким образом, удалось избежать расширения конфликта.

Из Сектора Газа по территории Израиля было выпущено 1469 ракет, 1139 из них долетели до Израиля, 291 упала на территории Газы (около 20%). 437 ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол", две ракеты (летевшие на Тель-Авив и Иерусалим) были перехвачены системой ПРО "Праща Давида". Таким образом, израильская ПРО в очередной раз продемонстрировала высочайшую эффективность и в боевых условиях испытала новую систему.

Политические итоги

Тут мало что изменилось. "Исламский джихад" пострадал, но не уничтожен, ХАМАС вообще не участвовал в эскалации. У "проблемы Сектора Газа" по-прежнему нет решения — ни военного, ни политического.

В Израиле прекрасно осознают, что следующий раунд — это лишь вопрос времени.