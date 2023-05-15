Ізраїль провів спецоперацію "Щит та стріла": військові та політичні підсумки

"Залізний купол" перехоплює ракети, запущені із Сектору Газа. Фото: REUTERS/Ammar Awad

П'ятиденну військову операцію ізраїльської армії завершено. У єврейській державі підбивають її підсумки. З одного боку, вони цілком значні. З іншого боку, у глобальному сенсі палестино-ізраїльського протистояння мало змінилося.

Учасники

"Ісламський джихад" — палестинське терористичне угруповання, що є прямим проксі Ірану. Воно базується на території Сектору Газа, в Ізраїлі вважається однією з серйозних загроз. Востаннє бойові дії проти цього утворення велися у серпні 2022 року. Тоді операція "Світанок" тривала 56 годин.

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Армія оборони Ізраїлю працювала силами ВПС та частково наземною компонентою (артилерія). Сухопутна операція не проводилася і не планувалася.

Причина

Безперервні ракетні обстріли ізраїльської території та загрози "Ісламського джихаду" розв'язати велику війну, активність цієї організації на Західному березі та серія терактів стали головною причиною операції.

Хід бойових дій

Вперше за довгий час Ізраїль сам розпочав війну, нав'язавши противнику свої умови. Операція розпочалася з точкових ліквідацій ватажків "Ісламського джихаду". Приблизно о 2-й годині ночі 9 травня ВПС точними ударами вразили три об'єкти, де перебували функціонери цієї організації, які збиралися до Єгипту на переговори.

Усіх трьох було вбито. З ними загинули члени їхніх родин. Після цього Ізраїль оголосив "особливе" становище в Отефі Аза (пояс ізраїльських поселень навколо анклаву), жителям було наказано триматися поблизу укриттів.

"Ісламський джихад" вичікував близько 12 години з відповіддю. Приблизно о 13:30 10 травня він розпочав ракетні та мінометні обстріли ізраїльської території. Ракети були перехоплені системою "залізний купол", а ВПС приступили до завдання ударів по об'єктах терористів, пускових установок та мінометних розрахунків. Конфлікт увійшов у "гарячу" фазу.

Робота ізраїльської системи ППО над містом Ашкелон. Фото: REUTERS/Amir Cohen

У ході бомбардувань було ліквідовано ще трьох високопоставлених терористів, зокрема командувача ракетних підрозділів "Ісламського джихаду". Терористи продовжували ракетний обстріл, сирени повітряної тривоги звучали в центрі Ізраїлю, зокрема в Тель-Авіві. "Залізний купол" знову зміг парирувати загрозу.

Вперше було задіяно новітню систему ПРО "Праща Давида", яка перехопила одну з ракет. Але у Реховоті сталося пряме попадання в житловий будинок, загинула 81-річна ізраїльтянка. Вона намагалася допомогти чоловікові-інвалідові перейти у безпечне місце.

12 травня, вперше за два роки, було обстріляно Єрусалим. Чотири ракети були запущені в напрямку ізраїльської столиці, дві були перехоплені на підльоті, дві впали в безлюдній місцевості. У відповідь на обстріл армія завдала анклаву потужного бомбардування, знищивши кілька пускових установок.

13 травня надвечір єгипетським посередникам вдалося домогтися припинення вогню. Воно набуло чинності о 22:00, але "Ісламський джихад" знову обстріляв територію Ізраїлю, а ЦАХАЛ відповів ударами по анклаву. О 23:00 сторони припинили вогонь.

Військові підсумки

Ізраїль провів одну зі своїх найшвидших операцій, завдавши "Ісламському джихаду" найважчих збитків. Організація в Секторі Газа обезголовлена, її арсенали та інфраструктура сильно постраждали, військовий потенціал знижений та ослаблений.

Вдалося уникнути великих жертв серед мирного населення Гази, чим, можливо, пояснюється відсутність засудження Ізраїлю з боку Європи та інших країн. Єрусалим повернув практику точкових ліквідацій, яка не застосовувалася досить довго, тим самим даючи зрозуміти, що з точністю до метра і хвилини знає місце розташування лідерів терористів і готовий ліквідувати їх у будь-який час.

Похорон командира "Ісламського джихаду" Ейада Аль-Хасані у Секторі Газа. Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Армія уникла наземної фази операції. Головний гравець у Секторі Газа — терористичний рух ХАМАС — не втягнувся у протистояння і таким чином вдалося уникнути розширення конфлікту.

З Сектору Газа по території Ізраїлю було випущено 1469 ракет, 1139 з них долетіли до Ізраїлю, 291 впала біля Гази (близько 20%). 437 ракет було перехоплено системою ПРО "Залізний купол", дві ракети (які летіли на Тель-Авів та Єрусалим) були перехоплені системою ПРО "Праща Давида". Таким чином, ізраїльська ПРО вкотре продемонструвала найвищу ефективність і в бойових умовах випробувала нову систему.

Політичні підсумки

Тут мало що змінилося. "Ісламський джихад" постраждав, але не знищений, ХАМАС взагалі не брав участі в ескалації. "Проблема Сектору Газа", як і раніше, немає рішення — ані військового, ані політичного.

В Ізраїлі чудово усвідомлюють, що наступний раунд — це лише питання часу.