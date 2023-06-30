Что происходит с российским генералом Суровикиным: версия ISW

Российский генерал Сергей Суровикин. Фото: росСМИ

В Кремле отказались говорить, где сейчас находится генерал Сергей Суровикин, об аресте которого сообщалось ранее. Вероятно, Суровикина действительно не арестовали, а вызвали только на допрос.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Слова Пескова

Вчера, 29 июня, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался сообщать местонахождение генерала Сергея Суровикина.

Это, по мнению аналитиков ISW, может свидетельствовать о том, что Суровикиным действительно занялись спецслужбы после мятежа Евгения Пригожина, с которым генерал находился в тесных отношениях.

Другие версии

По информации Telegram-канала Baza, дочь Суровикина заявила, что ее отца никто не арестовывал, а он продолжает работать на своем рабочем месте.

Некоторые российские СМИ подтвердили информацию о том, что генерала Суровикина не арестовали, но провели допрос после бунта Евгения Пригожина, с которым генерала связывали хорошие отношения.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что российский генерал Сергей Суровикин был арестован после неудачного бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.