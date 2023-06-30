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Що відбувається з російським генералом Суровікіним: версія ISW

30 червня 2023 07:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що відбувається з російським генералом Суровікіним: версія ISW
Російський генерал Сергій Суровікін. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Кремлі відмовилися говорити, де зараз перебуває генерал Сергій Суровікін, про арешт якого повідомлялося раніше. Імовірно, Суровікіна справді не заарештували, а лише викликали на допит.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Слова Пєскова

Учора, 29 червня, прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков відмовився повідомляти місцезнаходження генерала Сергія Суровікіна.

Це, на думку аналітиків ISW, може свідчити про те, що Суровікіним справді зайнялися спецслужби після бунту Євгена Пригожина, з яким генерал перебував у тісних стосунках.

Інші версії

За інформацією Telegram-каналу Baza, донька Суровікіна заявила, що її батька ніхто не заарештовував, а він продовжує працювати на своєму робочому місці

Деякі російські ЗМІ підтвердили інформацію про те, що генерала Суровікіна не заарештували — але провели допит після бунту Євгена Пригожина, з яким генерала пов’язували добрі стосунки.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що російського генерала Сергія Суровікіна заарештували після невдалого бунту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. 

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