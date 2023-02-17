Мюнхенская конференция-2023: Макрон призвал усилить поддержку Украины

Эммануэль Макрон выступил на Мюнхенской конференции по безопасности

Мероприятие должно усилить свою помощь для Украины, чтобы Киев имел достаточно ресурсов для контрнаступления. Это поможет Украине победить в войне и начать процесс переговоров.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Заявление французского президента

"Мы должны усиливать наши усилия в поддержке Украины для того, чтобы сама Украина могла начать контрнаступление и одержать победу и начать процесс переговоров", — заявил Макрон.

По словам французского президента, Франция готова усилить свои усилия в течение нескольких недель и месяцев.

"Поскольку они будут решающими", — подчеркнул он.

Россия создает "дисбаланс и несправедливость"

Макрон также подчеркнул, что россия создает "дисбаланс и несправедливость" не только в Украине.

"Россия является государством, которое создает дисбаланс и несправедливость не только в Украине, не только на Кавказе, не только в Африке, используя силы "Группы Вагнера". Мы уже видели это на протяжении нескольких лет. Мы видим, как россия продолжает вести эту линию. Я говорил с путиным год назад и я верил в то, что "Группа Вагнера" ему не принадлежит. Но сейчас она уже вошли в российскую армию. Фактически сейчас является тем инструментом, который россия использует везде. Эта группа совершает преступления", — сказал он.

По словам французского лидера, в отношении войны против Украины россия также пыталась создать смятение и действовать так, будто эта война оправдана, но это не сработало.

Напомним, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.

Военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что украинское контрнаступление может начаться раньше конца марта-начала апреля, чем в Украину прибудут западные танки. Ведь фронт — это разные ландшафты, рельефы, условия, и это позволит украинским войскам использовать то, что будет налицо уже через месяц. К тому же, быстрые подразделения — это не только танковая составляющая, о чем показала Харьковская операция.

Фото: WOLFGANG RATTAY/REUTERS