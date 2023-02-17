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"Чтобы Украина могла начать контрнаступление": Макрон обратился с призывом к странам Запада

17 февраля 2023 16:58
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Мюнхенская конференция-2023: Макрон призвал усилить поддержку Украины
Эммануэль Макрон выступил на Мюнхенской конференции по безопасности
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Мероприятие должно усилить свою помощь для Украины, чтобы Киев имел достаточно ресурсов для контрнаступления. Это поможет Украине победить в войне и начать процесс переговоров.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Заявление французского президента

"Мы должны усиливать наши усилия в поддержке Украины для того, чтобы сама Украина могла начать контрнаступление и одержать победу и начать процесс переговоров", — заявил Макрон.

По словам французского президента, Франция готова усилить свои усилия в течение нескольких недель и месяцев.

"Поскольку они будут решающими", — подчеркнул он.

Россия создает "дисбаланс и несправедливость"

Макрон также подчеркнул, что россия создает "дисбаланс и несправедливость" не только в Украине.

"Россия является государством, которое создает дисбаланс и несправедливость не только в Украине, не только на Кавказе, не только в Африке, используя силы "Группы Вагнера". Мы уже видели это на протяжении нескольких лет. Мы видим, как россия продолжает вести эту линию. Я говорил с путиным год назад и я верил в то, что "Группа Вагнера" ему не принадлежит. Но сейчас она уже вошли в российскую армию. Фактически сейчас является тем инструментом, который россия использует везде. Эта группа совершает преступления", — сказал он.

По словам французского лидера, в отношении войны против Украины россия также пыталась создать смятение и действовать так, будто эта война оправдана, но это не сработало.

Напомним, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.

Военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что украинское контрнаступление может начаться раньше конца марта-начала апреля, чем в Украину прибудут западные танки. Ведь фронт — это разные ландшафты, рельефы, условия, и это позволит украинским войскам использовать то, что будет налицо уже через месяц. К тому же, быстрые подразделения — это не только танковая составляющая, о чем показала Харьковская операция.

Фото: WOLFGANG RATTAY/REUTERS

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