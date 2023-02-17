Мюнхенська конференція-2023: Макрон закликав посилити підтримку України

Еммануель Макрон виступив на Мюнхенській конференції з безпеки

Захід має посилити свою допомогу для України, щоб Київ мав достатньо ресурсів для контрнаступу. Це допоможе Україні перемогти у війні та започаткувати процес переговорів.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Заява французького президента

"Ми маємо посилювати наші зусилля у підтримці України для того, щоб сама Україна могла почати контрнаступ та здобути перемогу і започаткувати процес переговорів", — заявив Макрон.

За словами французького президента, Франція готова посилити свої зусилля впродовж декількох тижнів та місяців.

"Оскільки вони будуть вирішальними", — наголосив він.

Росія створює "дисбаланс і несправедливість"

Макрон також наголосив, що росія створює "дисбаланс і несправедливість" не лише в Україні.

"Росія є державою, яка створює дисбаланс і несправедливість не лише в Україні, не лише на Кавказі, не лише в Африці, використовуючи сили "Групи Вагнера". Ми вже бачили це впродовж декількох років. Ми бачимо, як Росія продовжує вести цю лінію. Я говорив з путіним десь рік тому і я вірив в те, що "Група Вагнера" йому не належить. Але зараз вона вже увійшли в російську армію. Фактично зараз є тим інструментом, який росія використовує скрізь. Ця група чинить злочини", – сказав він.

За словами французького лідера, стосовно війни проти України росія також намагалася створити сум'яття і діяти так, ніби ця війна є виправданою, але це не спрацювало.

Нагадаємо, на засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це відбудеться навесні цього року.

Військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що український контрнаступ може розпочатися раніше кінця березня-початку квітня, ніж до України прибудуть західні танки. Адже фронт — це різні ландшафти, рельєфи, умови, і це дозволить українським військам використовувати те, що буде в наявності вже через місяць. До того ж швидкі підрозділи — це не лише танкова складова, про що показала Харківська операція.

Фото: WOLFGANG RATTAY/REUTERS