Каждый день по два часа: Симоньян придумала, как россияне будут помогать своей армии

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: REUTERS

В России в ближайшее время может уменьшиться количество безработных. А те, кто трудоустроен, будут оставаться сверх нормы. Оказывается, в дополнительные часы россияне будут овладевать профессией изготовителя снарядов.

Такую замечательную идею предложила российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Мол, так можно утолить снарядный голод в России. Там уже открыто начали говорить о недостатке оружия и людях, способных их делать.

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"... мы сидим здесь в тылу, мы что, не можем? Если не выходит в промышленности, то давайте как-нибудь возьмем все себя в руки. Спросите каждого второго. Мы что, не готовы выйти после работы на два часа помочь? Ну, ведь никто даже не говорит, что надо, все же говорят, что все в порядке", — жалуется Маргарита.

Вот только остается открытым вопрос: готовы ли сами рядовые россияне таким образом помочь родному государству. И готовы ли они обеспечить бесперебойную поставку снарядов?

Напомним, недавно российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что получила бандероль со взрывчаткой. Как оказалось, ей прислали обычную секс-игрушку.