Щодня по дві години: Симоньян придумала, як росіяни допомагатимуть своїй армії

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: REUTERS

У Росії найближчим часом може поменшати безробітних. А ті, хто мають роботу, залишатимуться понад норму. Виявляється, у додаткові години росіяни опановуватимуть професію виробника снарядів.

Таку чудову ідею запропонувала російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Мовляв, так можна втамувати снарядний голод в Росії. Там вже відкрито почали говорити про нестачу обзроєння та людей, які здатні їх робити.

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"... ми сидимо тут у тилу, ми що, не можемо? Якщо не виходить у промисловості, то давайте якось візьмемо все себе в руки. Запитайте кожного другого. Ми що, не готові вийти після роботи на 2:00 допомогти? Якщо треба! Ну ніхто ж навіть не каже, що треба, все ж таки кажуть, що все гаразд. А питаєш військкорів — вони кажуть, не дуже добре", — бідкається російська пропагандистка.

От тільки залишається відкритим питання: чи готові самі пересічні росіяни таким чином допомогти рідній державі. І чи готові вони забезпечити безперебійне постачання снарядів?

Нагадаємо, не так давно російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що отримала бандероль із вибухівкою. Як виявилось, їй надіслали звичайну секс-іграшку.