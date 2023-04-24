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Шмыгаль встретится с Папой Римским: детали

24 апреля 2023 23:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Шмыгаль встретится с Папой Римским: детали
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В среду, 26 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправится в Италию с рабочим визитом. Там он встретится с Папой Римским.

Об этом пишет ANSA.

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Шмыгаль встретится с Папой Римским

Глава украинского правительства будет участвовать в двусторонней конференции по восстановлению Украины, которая состоится в конгресс-центре Palazzo dei Congressi в Риме. После конференции он выступит с выводами вместе с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Кроме того, 27 апреля Денис Шмыгаль намерен встретиться с Папой Римским Франциском в Апостольском дворце. 

Посещение главы украинского правительства свидетельствует о развитии дипломатических отношений между Украиной и Италией.

 В свою очередь, конференция по восстановлению Украины является важным шагом для укрепления экономических и политических связей между двумя странами. Ожидается, что результаты конференции приведут к дальнейшему развитию сотрудничества между Украиной и Италией.

Напомним, что по словам Дениса Шмыгаля, в рамках работы Международного саммита городов и регионов представители 30 стран мира, Совета Европы, ЕС и Европейского комитета регионов подписали совместную декларацию о готовности брать патронат над пострадавшими от российского террора регионами Украины. Мероприятие прошло сегодня, 20 апреля, в Киеве.

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