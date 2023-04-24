Шмигаль зустрінеться з Папою Римським: деталі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

У середу, 26 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вирушить до Італії з робочим візитом. Там він зустрінеться з Папою Римським.

Про це пише ANSA .

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Шмигаль зустрінеться з Папою Римським

Глава українського уряду братиме участь у двосторонній конференції з відновлення України, яка відбудеться у конгрес-центрі Palazzo dei Congressi у Римі. Після конференції він виступить із висновками разом із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Крім того, 27 квітня Денис Шмигаль має намір зустрітися з Папою Римським Франциском в Апостольському палаці.

Відвідування глави українського уряду свідчить про розвиток дипломатичних відносин між Україною та Італією.

Своєю чергою конференція з відновлення України є важливим кроком для зміцнення економічних та політичних зв'язків між двома країнами. Очікується, що результати конференції призведуть до подальшого розвитку співробітництва між Україною та Італією.

Нагадаємо, що за словами Дениса Шмигаля , у рамках роботи Міжнародного саміту міст та регіонів представники 30 країн світу, Ради Європи, ЄС та Європейського комітету регіонів підписали спільну декларацію про готовність брати патронат над постраждалими від російського терору регіонами України. Захід пройшов сьогодні, 20 квітня, у Києві.