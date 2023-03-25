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Шольц назвал предпосылку для завершения войны в Украине

25 марта 2023 19:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Олаф Шольц
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 25 марта, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что его страна должна гарантировать долгосрочную поддержку Украины. Также он сказал, при каких условиях может закончиться война, которую развязала россия.

Об этом пишет BILD.

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В каких условиях закончится война в Украине

По словам Шольца, война будет продолжаться до тех пор, пока россия не осознает, что "она не может просто взять и аннексировать большие части украинской территории".

Когда это осознание придет, только тогда можно будет прийти к урегулированию военной ситуации, сказал он.

"Но этот шаг еще не актуален у российского президента. Цена, которую владимир путин платит за свои империалистические мечты, — это кровь российских молодых людей. Это действительно ужасно", — заявил Шольц на собрании граждан в своем избирательном округе бундестага в Потсдаме.

Также канцлер заявил, что Германия должна быть готова гарантировать поддержку Украине в течение длительного времени.

Напомним, недавно Шольц заявил, что путин не готов к переговорам о справедливом мире. Президент россии контактирует с Западом и Украиной исключительно из-за угроз, как в случае с приостановкой участия в договоре СНВ-ІІІ.

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