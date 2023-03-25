Шольц назвав передумову для завершення війни в Україні

Олаф Шольц

У суботу, 25 березня, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на тому, що його країна має гарантувати довготривалу підтримку України. Також він сказав, за яких умов може закінчитись війна, яку розв'язала росія.

Про це пише BILD.

За яких умов закінчиться війна в Україні

За словами Шольца, війна триватиме доти, доки росія не усвідомить, що "вона не може просто взяти та анексувати великі частини української території".

Коли це усвідомлення прийде, тільки тоді можна буде прийти до врегулювання військової ситуації, сказав він.

"Але цей крок ще не на часі у російського президента. Ціна, яку володимир путін платить за свої імперіалістичні мрії, — це кров російських молодих людей. Це справді жахливо", — заявив Шольц на зборах громадян у своєму виборчому окрузі бундестагу у Потсдамі.

Також канцлер заявив, що Німеччина повинна бути готова гарантувати підтримку Україні протягом тривалого часу.

Нагадаємо, нещодавно Шольц заявив, що путін не готовий до переговорів про справедливий мир. Президент росії контактує із Заходом та Україною винятково через погрози, як у випадку із призупиненням участі у договорі СНО-ІІІ.