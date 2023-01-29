Шольц планирует дальше вести переговоры с путиным: что известно

Олаф Шольц убежден, что его разговоры с путиным помогут остановить войну

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что и дальше будет вести переговоры с российским диктатором владимиром путиным. Таким образом, Шольц будет пытаться достичь прекращения полномасштабной войны россии против Украины.

Об этом Олаф Шольц заявил в интервью Tagesspiegel.

Позиция Шольца относительно переговоров с путиным

"Я также снова буду говорить с путиным по телефону – потому что нужно говорить друг с другом. Именно пути должны вывести войска из Украины и прекратить эту ужасную бессмысленную войну, которая уже унесла сотни тысяч жизней", — считает Шольц.

По словам немецкого канцлера, пока россия будет продолжать войну, не прекращая агрессию, текущая ситуация не изменится.

Глава немецкого правительства вспомнил, что его звонки путина "не были невежливы по тону", но российский президент неоднократно давал понять, что хочет "аннексировать части соседней страны силой", что является "неприемлемым".

"Иногда мы также обсуждали конкретные вопросы обмена пленными, экспорта зерна из Украины и атомной электростанции в Запорожье, но для меня важно, чтобы переговоры всегда возвращались к актуальной теме: как миру выйти из этой ужасной ситуации? Предпосылка для этого очевидна: вывод российских войск", — добавил Шольц.

Когда Шольц в последний раз говорил с путиным

Последний раз немецкий канцлер Олаф Шольц говорил с владимиром путиным в начале декабря 2022 года. В разговоре, который длился около часа, канцлер призвал как можно быстрее найти дипломатическое решение войны в Украине.

Напомним, 24 января канцлер Германии Олаф Шольц решил предоставить танки немецкого производства Leopard Украине. Речь идет как минимум об одной роте танков.

27 января стало известно, что Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли, в частности, ракеты для системы ПВО IRIS-T, грузовики и пикапы.

Фото: AP