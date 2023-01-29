Шольц планує надалі вести переговори з Путіним: що відомо

Олаф Шольц переконаний, що його розмови з путіним допоможуть зупинити війну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що й далі вестиме переговори з російським диктатором володимиром путіним. Таким чином Шольц намагатиметься досягти припинення повномасштабної війни росії проти України.

Про це Олаф Шольц заявив у інтерв’ю Tagesspiegel.

Позиція Шольца щодо переговорів з путіним

"Я також знову буду говорити з путіним по телефону – тому що треба говорити один з одним. Саме путін повинен вивести війська з України і припинити цю жахливу безглузду війну, яка вже забрала сотні тисяч життів", — вважає Шольц.

За словами німецького канцлера, доки росія продовжуватиме війну, не припиняючи агресію, поточна ситуація не зміниться.

Глава німецького уряду пригадав, що його дзвінки путіну "не були неввічливими за тоном", але російський президент неодноразово давав зрозуміти, що хоче "анексувати частини сусідньої країни силою", що є "неприйнятним".

"Іноді ми також обговорювали конкретні питання обміну полоненими, експорту зерна з України та атомної електростанції в Запоріжжі, але для мене важливо, щоб переговори завжди поверталися до актуальної теми: як світу вийти з цієї жахливої ситуації? Передумова для цього очевидна: виведення російських військ", – додав Шольц.

Коли Шольц востаннє говорив з путіним

Востаннє німецький канцлер Олаф Шольц говорив із володимиром путіним на початку грудня 2022 року. У розмові, яка тривала близько години, канцлер закликав якнайшвидше знайти дипломатичне рішення війни в Україні.

Нагадаємо, 24 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив надати танки німецького виробництва Leopard Україні. Йдеться щонайменше про одну роту танків.

27 січня стало відомо, що Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, ракети для системи ППО IRIS-T, вантажівки та пікапи.

Фото: AP