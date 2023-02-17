Военная техника для Украины: Шольц рассказал о трудностях у союзников со снабжением

Олаф Шольц



Большое количество союзников Украины не имеет возможности поставлять ей самые современные модели военной техники. Однако они могут поделиться более старыми видами вооружения, имеющимися в достаточном количестве.

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время Мюнхенской конференции безопасности.

Готовность поставлять старые танки

"Я узнал, что многие не в состоянии поставить самые современные вещи... но те поставки, которые они осуществляют, мы также поддержим. Как вы знаете, есть также большое количество старых танков, которые мы будем поставлять", — заявил глава правительства Германии.

Шольц также заверил, что обещанные боевые машины уже "очень скоро" будут развернуты в Украине вместе с обученными бойцами.

Также он затронул наличие боеприпасов, запасы которых сокращаются на фоне войны в Украине. Шольц отметил необходимость "постоянного производства важнейших видов оружия", в том числе и разных снарядов.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставка оружия Украине не продолжает войну, а наоборот ускоряет вывод российских войск с оккупированных территорий. Также германский канцлер призвал союзников поставить боевые танки Украине.

Фото: REUTERS