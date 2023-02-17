Військова техніка для України: Шольц розповів про труднощі у союзників з постачанням

Олаф Шольц



Велика кількість союзників України не має можливості постачати їй найсучасніші моделі військової техніки. Однак вони можуть поділитися більш старими видами озброєння, які наявні у достатній кількості.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час Мюнхенської безпекової конференції.

Готовність постачати старі танки

"Я дізнався, що багато хто не в змозі поставити найсучасніші речі... але ті поставки, які вони здійснюють, ми також підтримаємо. Як ви знаєте, є також велика кількість старих танків, які ми постачатимемо", — заявив глава уряду Німеччини.

Шольц також запевнив, що обіцяні бойові машини вже "дуже скоро" будуть розгорнуті в Україні разом з навченими бійцями.

Також він торкнувся теми наявності боєприпасів, запаси яких скорочуються на тлі війни в Україні. Шольц наголосив на необхідності "постійного виробництва найважливіших видів зброї", у тому числі й різних снарядів.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що постачання зброї Україні не продовжує війну, а навпаки — прискорює виведення російських військ із окупованих територій. Також німецький канцлер закликав союзників поставити бойові танки Україні.

Фото: REUTERS