Шольц выступил с резким заявлением о членстве Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Michele Tantussi

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, сможет ли Украина стать членом НАТО в скором будущем. По его мнению, такой сценарий маловероятній.

Об этом он рассказал в интервью Welt.

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Украина — член НАТО

Шольц четко обозначил, что это не произойдет, особенно по причине того, что Украина сейчас не может выполнить ряд требований, которые НАТО предъявляет к потенциальным членам альянса.

Шольц уточнил, что на данном этапе главной задачей для международного сообщества является предоставление поддержки Украине и ее защита от военных действий со стороны России.

Тем не менее он также заметил, что в долгосрочной перспективе международному сообществу потребуется провести обсуждения на тему того, какие меры безопасности будут применимы после окончания военного конфликта. Однако, по словам Шольца, до этого момента еще далеко.

Напомним, что 17 мая, на заседании правительство Эстонии приняло заявление в поддержку вступления Украины в НАТО. За это проголосовали 92 депутата из 101.

Вступление Украины в НАТО — единственный путь к гарантированию основанного на правилах устойчивого мира и безопасности демократических европейских государств.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина может и должна стать 33-м членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.

Кроме того, глава государства сказал, что на саммите НАТО в Вильнюсе Киев надеется получить от союзников сигнал об обозримой перспективе вступления в Альянс.