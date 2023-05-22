Шольц виступив з різкою заявою щодо членства України в НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Michele Tantussi

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, чи зможе Україна стати членом НАТО у найближчому майбутньому. На його думку, такий сценарій є малоймовірним.

Про це він розповів в інтерв'ю Welt.

Читайте також:

Україна — член НАТО

Шольц чітко зазначив, що це не станеться, особливо через те, що Україна зараз не може виконати низку вимог, які НАТО висуває до потенційних членів альянсу.

Шольц наголосив, що на даному етапі головним завданням для міжнародної спільноти є надання підтримки Україні та її захист від воєнних дій з боку Росії.

Проте він також зауважив, що у довгостроковій перспективі міжнародній спільноті потрібно буде провести обговорення на тему того, які заходи безпеки будуть застосовані після закінчення військового конфлікту. Однак, за словами Шольца, досі ще далеко.

Нагадаємо, що 17 травня на засіданні уряд Естонії прийняв заяву на підтримку вступу України до НАТО. За це проголосували 92 депутати зі 101.

Вступ України до НАТО — єдиний шлях до гарантування заснованого на правилах сталого миру та безпеки демократичних європейських держав.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна може і має стати 33-м членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.

Окрім того, глава держави сказав, що на саміті НАТО у Вільнюсі Київ сподівається отримати від союзників сигнал про осяжну перспективу вступу до Альянсу.