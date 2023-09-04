Шольц появился на публике с повязкой на лице: что произошло
Канцлер Германии Олаф Шольц показал фотографию, на которой он имеет повязку на глазу. Политик травмировался из-за падения во время пробежки.
Соответствующее фото он опубликовал в Instagram.
"Интересно увидеть мемы. Спасибо за хорошие пожелания, выглядит хуже, чем есть!", — написал Шольц.
Что говорят врачи
В свою очередь медики не обнаружили серьезных повреждений глаза канцлера.
Отмена встреч
Отметим, через это он отменил встречи, которые были запланированы в воскресенье, 3 сентября, пишет Frankfurter Rundschau.
"К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье (3 сентября. — Ред.) из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом", — сообщила его представительница.
Известно, что канцлер Германии Олаф Шольц затягивает решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Он опасается, что бойцы ВСУ будут использовать их для ударов по территории России.
Напомним, первая партия танков Abrams прибудет в Украину уже в сентябре. Из 31 обещанной машины ВСУ получат десять.