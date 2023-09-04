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Шольц появился на публике с повязкой на лице: что произошло

4 сентября 2023 13:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Шольц появился на публике с повязкой на лице: что произошло
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: инстаграмм-страница политика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Канцлер Германии Олаф Шольц показал фотографию, на которой он имеет повязку на глазу. Политик травмировался из-за падения во время пробежки.

Соответствующее фото он опубликовал в Instagram.

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"Интересно увидеть мемы. Спасибо за хорошие пожелания, выглядит хуже, чем есть!", — написал Шольц.

Скриншот сообщения

Что говорят врачи

В свою очередь медики не обнаружили серьезных повреждений глаза канцлера.

Отмена встреч

Отметим, через это он отменил встречи, которые были запланированы в воскресенье, 3 сентября, пишет Frankfurter Rundschau.

"К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье (3 сентября. — Ред.) из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом", — сообщила его представительница.

Известно, что канцлер Германии Олаф Шольц затягивает решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Он опасается, что бойцы ВСУ будут использовать их для ударов по территории России.

Напомним, первая партия танков Abrams прибудет в Украину уже в сентябре. Из 31 обещанной машины ВСУ получат десять.

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