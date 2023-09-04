Шольц з'явився на публіці з пов'язкою на обличчі: що сталося

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: інстаграм-сторінка політика

Канцлер Німеччини Олаф Шольц показав світлину, на якій він має пов'язку на оці. Політик травмувався через падіння під час пробіжки.

Відповідне фото він опублікував в Instagram.

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"Цікаво побачити меми. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є!", — написав Шольц.

Скриншот допису

Що кажуть лікарі

Своєю чергою медики не виявили серйозних пошкоджень ока канцлера.

Скасування зустрічей

Зазначимо, через це він скасував зустрічі, які були заплановані в неділю, 3 вересня, пише Frankfurter Rundschau.

"На жаль, канцлер Олаф Шольц змушений скасувати свої зустрічі в Гессені цієї неділі (3 вересня. — Ред.) через невеликий нещасний випадок під час занять спортом", — повідомила його представниця.

Відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц затягує рішення щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus. Він боїться, що бійці ЗСУ будуть використовувати їх для ударів по території Росії.

Нагадаємо, перша партія танків Abrams прибуде до України вже у вересні. З 31 обіцяної машини ЗСУ отримають десять.