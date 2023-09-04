Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Шольц з'явився на публіці з пов'язкою на обличчі: що сталося arrow

Шольц з'явився на публіці з пов'язкою на обличчі: що сталося

4 вересня 2023 13:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Шольц з'явився на публіці з пов'язкою на обличчі: що сталося
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: інстаграм-сторінка політика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Канцлер Німеччини Олаф Шольц показав світлину, на якій він має пов'язку на оці. Політик травмувався через падіння під час пробіжки.

Відповідне фото він опублікував в Instagram.

Читайте також:

 

"Цікаво побачити меми. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є!", — написав Шольц.

Скриншот допису

Що кажуть лікарі

Своєю чергою медики не виявили серйозних пошкоджень ока канцлера.

Скасування зустрічей 

Зазначимо, через це він скасував зустрічі, які були заплановані в неділю, 3 вересня, пише Frankfurter Rundschau.

"На жаль, канцлер Олаф Шольц змушений скасувати свої зустрічі в Гессені цієї неділі (3 вересня. — Ред.) через невеликий нещасний випадок під час занять спортом", — повідомила його представниця.

Відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц затягує рішення щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus. Він боїться, що бійці ЗСУ будуть використовувати їх для ударів по території Росії.

Нагадаємо, перша партія танків Abrams прибуде до України вже у вересні. З 31 обіцяної машини ЗСУ отримають десять.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

None

Зеленський поїде на сесію ООН: Кислиця озвучив головні теми

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз