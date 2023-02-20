Как не стать нарушителем в Польше — штрафы, о которых должны знать украинцы

Система штрафов в Польше имеет определенные отличия от украинских

Согласно исследованиям общественной сети ОПОРА, в 2023 году 1,56 млн украинцев проживает на территории Польши. В соседней стране действует множество разных правил и законов, которых в Украине нет и к которым нашим гражданам сложно сразу приспособиться, но их следует знать, чтобы не стать нарушителем и не получить большой штраф.

За что могут быть оштрафованы в Польше, рассказал портал UA in Krakow.

За что можно получить штраф в Польше

Уход за детьми

В Польше более жесткие законы касательно воспитания ребенка. Если в Украине некоторые родители позволяют своему семилетнему ребенку самостоятельно ходить в школу или могут на несколько часов оставить ребенка до 7 лет одного дома без присмотра, чтобы, например, выбежать в магазин, то для поляков это недопустимо.

Родители, которые оставляют ребенка до 7 лет самого дома, могут получить штраф или выговор от муниципальной полиции.

Получить штраф можно и при употреблении алкогольных напитков при детях. Об этом сообщить полицию может тот, кто подметил такое нарушение. Иногда для вмешательства в такую ситуацию полиции достаточно телефонного звонка от бдительного соседа.

За прогулку с ребенком по проезжей части, велосипедной дорожке или железнодорожному пути могут оштрафовать.

А детям до 10 лет запрещено кататься на электросамокате, скейтборде и т.п. на велодорожках или дорогах. Они могут ездить только в жилой зоне под наблюдением взрослых. Дети с 10 до 18 лет должны иметь велосипедную карту или специальные водительские права категории AM, A1, B1 или T, получаемые в школе.

За вышеупомянутые нарушения родители могут получить штрафы в размере от 50 до 2000 злотых (от 400 до 16600 грн).

Содержание домашних животных

В Польше люди обязаны надеть на собак, принадлежащих к перечню агрессивных пород, намордники и поводки. Если этого не сделать, можно получить штраф 1000 злотых (8240 грн) или выговор от полиции.

Во многих прибрежных городах существует запрет на выгул собак на пляжах и дюнах. За такое нарушение хозяин может оплатить штраф в размере до 500 злотых (до 4120 грн).

Сбор грибов в национальных парках

В государственных лесах Польши можно собирать грибы практически без ограничений. Совершенно другие правила действуют в национальных парках. Лесная охрана может оштрафовать за сбор грибов в запрещенном месте, поэтому внимательно читайте таблички перед входом.

Штрафы за пользование грилем

В Польше не получится просто выехать в лес с друзьями и воспользоваться грилем, тем более просто разжигать костры посреди парка или леса, для этого есть специально отведенные места.

Гражданам запрещено разводить костры в лесных массивах, парках, если там нет на это разрешения, и на территориях в 100 метрах от границы леса.

Если не соблюдать такие правила, то человек может попасть на штраф в размере нескольких тысяч злотых (в зависимости от места).

Покраска фасадов и окон

Дома в Польше имеют определенный внешний дизайн. Если человек захочет его изменить, то без согласия общественности этого сделать не удастся.

Неправильное использование балкона

То, что нельзя делать на балконах, обычно прописывают в правилах объединений жилых домов. В частности, запрещено устанавливать на балконах бассейны, развешивать тяжелые вещи или сбрасывать что-то с них.

За это человек может получить штраф в размере 500 злотых, выговор или даже лишение свободы за умышленные действия.

Штраф за безбилетный проезд

Такой штраф взимает непосредственно компания, предоставляющая услуги по перевозке пассажиров. Однако следует помнить, что при неуплате штрафа перевозчик имеет право обратиться в коллекторские организации или в суд.

Штраф за проезд без билета составляет около 150-250 злотых. Кстати, если его уплатить в кратчайшие сроки, часто действуют скидки. Срок давности по таким штрафам – 1 год. Если своевременно не оплатить, может начисляться пеня.

В случае неуплаты штрафа, назначенного решением суда, деньги снимаются с банковского счета должника через налоговую инспекцию. К этой сумме прилагается манипуляционная оплата, размер которой варьируется от суммы задолженности.

Штрафы за передвижение на велосипеде в нетрезвом состоянии

В Польше с 2021 года действуют правила, запрещающие передвижение под влиянием алкоголя на спортивном оборудовании, таком как велосипед или самокат, скутер или сегвей. В случае подозрения, полиция может проверить содержание алкоголя в вашем организме. Если же он будет превышать норму, можно получить немалый штраф.

От чего будет зависеть размер штрафа:

человек, который едет на велосипеде с содержанием алкоголя в организме менее 0,5 промилле, заплатит 1000 злотых;

если более 0,5 промилле, штраф составит 2500 злотых.

Также в состоянии алкогольного опьянения нельзя пользоваться средствами, поддерживающими движение — скейтбордом, роликом или традиционным самокатом без двигателя. Штраф здесь составляет 200 злотых.

Какие виды штрафов в Польше и как их оплачивать

Если вам все же не повезло и вы получили штраф, у вас есть несколько вариантов того, как его можно оплатить. Каждый из штрафов имеет свое название:

наличный (mandat gotówkowy) — чаще всего выписывают иностранцам, не имеющим постоянного жительства в Польше. Его можно покрыть сразу в государственном органе, который начисляет штраф.

— чаще всего выписывают иностранцам, не имеющим постоянного жительства в Польше. Его можно покрыть сразу в государственном органе, который начисляет штраф. кредитованный (mandat kredytowany) — нужно обязательно уплатить в течение семи дней. Его могут выписать тому, кто постоянно проживает в стране. Погашение штрафа можно произвести через банковскую систему — на "мандате" будет указан номер счета;

— нужно обязательно уплатить в течение семи дней. Его могут выписать тому, кто постоянно проживает в стране. Погашение штрафа можно произвести через банковскую систему — на "мандате" будет указан номер счета; заочный (zaoczny) — можно получить письмом вместе с реквизитами. К примеру, когда вы превысили скорость и ваше авто зафиксировала камера. Срок оплаты составляет 14 дней.

Чем грозит неуплата штрафа в Польше

Если штраф не уплачен, начинается судебное разбирательство. Результатом могут стать неприятные последствия, даже лишение свободы.

Кроме того, если нарушитель добровольно не выполняет судебное решение по уплате штрафа, начинается исполнительное производство. В результате необходимая сумма может быть взыскана с доходов или могут наложить арест на банковские счета или имущество.

Просрочка уплаты некоторых видов штрафов может привести к начислению пени. К примеру, это касается штрафов за нарушение налогового законодательства.

Срок давности по таким штрафам — 3 года. Органам власти этого времени вполне достаточно, чтобы в конце концов взыскать с нарушителя положенные средства.

Для иностранцев неоплаченный штраф может закончиться запретом на въезд в страну. Рассчитывать на то, что проблема решится сама по себе, не стоит.

Напомним, мы писали, что в Германии за нелегальную работу могут наказать на 5 тысяч евро (в пересчете — 215 тысяч гривен).