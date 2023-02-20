Як не стати порушником в Польщі — штрафи, про які мають знати українці

Система штрафів у Польщі має певні відмінності від українських

Згідно з дослідженнями громадської мережі ОПОРА, у 2023 році 1,56 млн українців проживає на території Польщі. У сусідній країні діє безліч різних правил та законів, яких в Україні немає і до яких нашим громадянам складно одразу пристосуватися, але їх варто знати, щоб не стати порушником та не отримати великий штраф.

За що можуть оштрафувати у Польщі, розповів портал UA in Krakow.

За що можна отримати штраф у Польщі

Недогляд за дітьми

В Польщі більш жорсткі закони щодо виховання дитини. Якщо в Україні деякі батьки дозволяють своїй семирічній дитині самостійно ходити до школи або можуть на кілька годин залишити дитину до 7 років одну вдома без нагляду, щоб, наприклад, вибігти до магазину, то для поляків це неприпустимо.

Батьки, які залишають дитину віком до 7 років саму вдома, можуть отримати штраф або догану від муніципальної поліції.

Отримати штраф можна й за вживання алкогольних напоїв при дітях. Про це повідомити поліцію може той, хто помітив таке порушення. Іноді для втручання в таку ситуацію поліції достатньо телефонного дзвінка від пильного сусіда.

За прогулянку з дитиною по проїжджій частині, велосипедній доріжці чи залізничній колії можуть оштрафувати.

А дітям до 10 років заборонено кататися на електросамокаті, скейтборді тощо на велодоріжках чи дорогах. Вони можуть їздити тільки в житловій зоні під наглядом дорослих. Діти з 10 до 18 років повинні мати велосипедну картку або спеціальні водійські права категорії AM, A1, B1 або T, які отримують у школі.

За вищезгадані порушення батьки можуть отримати штрафи у розмірі від 50 до 2 000 злотих (від 400 до 16 600 грн).

Утримання домашніх тварин

В Польщі люди зобов'язані надягти на собак, які належить до переліку агресивних порід, намордники та повідця. Якщо цього не зробити можна отримати штраф 1000 злотих (8240 грн) чи догану від поліції.

А в багатьох прибережних містах існує заборона на вигул собак на пляжах та дюнах. За таке порушення хазяїн тварини може сплатити штраф у розмірі до 500 злотих (до 4120 грн).

Збирання грибів у національних парках

У державних лісах Польщі можна збирати гриби практично без обмежень. Зовсім інші правила діють у національних парках. Лісова охорона може оштрафувати вас за збір грибів у забороненому місці, тому уважно читайте таблички перед входом.

Штрафи за користування грилем

В Польщі не вийде просто виїхати в ліс з друзями та скористатися грилем, тим більше просто розпалювати багаття посеред парку чи лісу, для цього є спеціально відведені місця.

Громадянам заборонено розводити багаття у лісових масивах, парках, якщо там немає на це дозволу, та на територіях на відстані 100 метрів від межі лісу.

Якщо не дотримуватися таких правил, то людина може натрапити на штраф у розмірі кількох тисяч злотих (залежно від місця).

Фарбування фасадів та вікон

Будинки в Польщі мають певний зовнішній дизайн. Якщо людина захоче його змінити, то без згоди громади цього зробити не вдасться.

Неправильне використання балкона

Те, чого не можна робити на балконах, зазвичай прописують у правилах об'єднань житлових будинків. Зокрема заборонено встановлювати на балконах басейни, розвішувати важкі речі або скидати щось з них.

За це людина може отримати штраф у розмірі 500 злотих, догану чи навіть позбавлення волі за навмисні дії.

Штраф за безквитковий проїзд

Такий штраф стягує безпосередньо компанія, яка надає послуги з перевезення пасажирів. Однак слід пам'ятати, що при несплаті штрафу перевізник має право звернутися до колекторських організацій або до суду.

Штраф за проїзд без квитка становить близько 150 — 250 злотих. До речі, якщо його сплатити в найкоротші терміни, часто діють знижки. Термін давності за такими штрафами — 1 рік. Якщо вчасно не сплатити, може нараховуватися пеня.

У разі несплати штрафу, призначеного рішенням суду, гроші знімаються з банківського рахунку боржника через податкову інспекцію. До цієї суми додається маніпуляційна оплата, розмір якої варіюється від суми заборгованості.

Штрафи за пересування велосипедом у нетверезому стані

У Польщі ще з 2021 року діють правила, які забороняють пересування під впливом алкоголю на спортивному обладнанні, такому як велосипед чи самокат, скутер чи сегвей. У випадку підозри поліція може перевірити вміст алкоголю у вашому організмі. Якщо ж він буде перевищувати норму, то можна отримати чималий штраф.

Від чого залежатиме розмір штрафу:

людина, яка їде на велосипеді з вмістом алкоголю в організмі менше 0,5 проміле заплатить 1000 злотих;

якщо більше 0,5 проміле, штраф становитиме 2500 злотих.

Також у стані алкогольного сп’яніння не можна користуватися засобами, які підтримують рух - скейтбордом, роликом чи традиційним самокатом без двигуна. Штраф тут становить 200 злотих.

Які є види штрафів у Польщі та як їх оплачувати

Якщо вам все ж не пощастило і ви отримали штраф, то у вас є кілька варіантів того, як його можна сплатити. Кожен зі штрафів має свою назву:

готівковий (mandat gotówkowy) — найчастіше виписують іноземцям, які не мають постійного місця проживання в Польщі. Його можна покрити відразу в тому державному органі, який нараховує штраф.

— найчастіше виписують іноземцям, які не мають постійного місця проживання в Польщі. Його можна покрити відразу в тому державному органі, який нараховує штраф. кредитований (mandat kredytowany) — треба обов’язково сплатити впродовж семи днів. Його можуть виписати тому, хто має постійне місце проживання в країні. Погашення штрафу можна зробити через банківську систему — на "мандаті" буде вказаний номер рахунку;

— треба обов’язково сплатити впродовж семи днів. Його можуть виписати тому, хто має постійне місце проживання в країні. Погашення штрафу можна зробити через банківську систему — на "мандаті" буде вказаний номер рахунку; заочний (zaoczny) — можна отримати листом разом із реквізитами. Наприклад, коли ви перевищили швидкість та ваше авто зафіксувала камера. Термін сплати становить 14 днів.

Чим загрожує несплата штрафу в Польщі

Якщо штраф не сплачено, розпочинається судове провадження. Результатом можуть стати неприємні наслідки, навіть позбавлення волі.

Крім того, якщо порушник добровільно не виконує судове рішення щодо сплати штрафу, розпочинається виконавче провадження. В результаті необхідна сума може бути стягнута з доходів, або можуть накласти арешт на банківські рахунки чи майно.

Прострочення сплати деяких видів штрафів може призвести до нарахування пені. Наприклад, це стосується штрафів порушення податкового законодавства.

Термін давності за такими штрафами — 3 роки. Органам влади цього часу цілком достатньо, щоб зрештою стягнути з порушника належні кошти.

Для іноземців неоплачений штраф може скінчитися забороною на в'їзд до країни. Розраховувати на те, що проблема вирішиться сама собою, не варто.

Нагадаємо, ми писали, в Німеччині за нелегальну роботу можуть покарати на 5 тисяч євро (у перерахунку — 215 тисяч гривень).