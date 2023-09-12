Шведские истребители Gripen: прибудут ли они в Украину

Истребитель Gripen. Фото: google

Швеция планирует поручить своим вооруженным силам изучить все возможные варианты передачи Украине истребителей Gripen. Шведское правительство должно определить, как будет проходить подготовка украинских пилотов.

Об этом сообщается на радио Ekot.

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Как сообщается, правительство хочет получить информацию о том, как передача истребителей Украине влияет на обороноспособность Швеции и как быстро Швеция может получить новые самолеты Gripen в качестве компенсации.

Еще один не менее важный вопрос, с которым должно определиться правительство, — как должна проходить подготовка украинских пилотов и другого наземного персонала.

Что известно об истребителях Gripen

Saab JAS 39 Gripen –—шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный и производимым компанией Saab. Шведские "Грипены" участвовали в международной военной операции в Ливии, во время которой патрулировали воздушное пространство и вели разведку.

Из-за особенностей конструкции самолета — он, как и Eurofighter Typhoon спроектирован по схеме "утка", Gripen имеет повышенную маневровость, но из-за этого им сложнее управлять. Разработчики заявляют его как многоцелевой самолет — он может одновременно вести бой, наблюдать и делиться данными с другими самолетами. Его радиолокационная система может обнаруживать воздушные цели на расстоянии 120 километров, а наземные — на расстоянии 70 км.

Вооружение Gripen — авиационная пушка, также он может нести управляемые и неуправляемые авиабомбы и ракеты классов "воздух-земля" и "воздух-воздух".

Напомним, в мае в Швеции сообщили, что разрешат украинским летчикам потренироваться в полетах на шведских истребителях JAS 39 Gripen.