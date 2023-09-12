Шведські винищувачі Gripen: чи прибудуть вони до України

Винищувач Gripen. Фото: google

Наразі Швеція планує доручити своїм збройним силам вивчити усі можливі варіанти передачі Україні винищувачів Gripen. Шведський уряд має визначити, як проходитиме підготовка українських пілотів.

Про це повідомляється на радіо Ekot.

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Як повідомляється, уряд хоче отримати інформацію про те, як передача винищувачів Україні впливає на обороноздатність Швеції та як швидко Швеція може отримати нові літаки Gripen як компенсацію.

Ще одне не менш важливе питання, з яким має визначитися уряд, — як має відбуватися підготовка українських пілотів та іншого наземного персоналу.

Що відомо про винищувачі Gripen

Saab JAS 39 Gripen — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила та виробляє компанія Saab. Шведські "Гріпени" брали участь у міжнародній військовій операції в Лівії, під час якої патрулювали повітряний простір і вели розвідку.

Через особливості конструкції літака — він, як і Eurofighter Typhoon спроєктований за схемою "качка", Gripen має підвищену маневровість, але через це ним складніше керувати. Розробники заявляють його як багатоцільовий літак — він може одночасно вести бій, спостерігати та ділитися даними з іншими літаками. Його радіолокаційна система може виявляти повітряні цілі на відстані 120 кілометрів, а наземні — на відстані 70 км.

Озброєння Gripen — авіаційна гармата, також він може нести керовані й некеровані авіабомби та ракети класів "повітря-земля" і "повітря-повітря".

Нагадаємо, у травні у Швеції повідомили, що дозволять українським льотчикам потренуватися в польотах на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.