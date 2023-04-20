Швейцария добавила в санкционный список ЧВК "Вагнера" и издание РИА
Швейцария расширяет свой список санкций в отношении России, включив в него частную военную группу Вагнера и государственное информационное агентство РИА. Это происходит после того, как западные союзники наложили санкции на Россию, чтобы изолировать ее от мировой экономики.
Об этом пишет CNN.
Швейцария вводит дополнительные санкции
Швейцарский департамент экономики, образования и исследований (EAER) объяснил, что санкции на Вагнера налагаются за активное участие в военной агрессии России против Украины, а на РИА — за распространение проправительственной пропаганды и дезинформации.
Швейцария ранее приняла пакет санкций ЕС против России и таким образом нарушила свой нейтралитет. В среду президент Швейцарии заявил, что страна серьезно относится к введению санкций и делает все возможное, чтобы их соблюдать.
Кроме того, Швейцария обновила свою позицию в отношении вещательных компаний RT Arabic и Sputnik Arabic. Хотя ЕС ввел запрет на вещание и рекламу этих двух каналов, Швейцария не запретила вещание, но запретила рекламу на них.
Это решение Швейцарии свидетельствует о ее желании поддержать западных союзников в принятии мер против России в связи с конфликтом на Украине. Хотя Швейцария нейтральна в этом конфликте, она признает необходимость принятия мер против России за ее агрессивное поведение. Швейцария также стремится сохранить свои торговые и экономические отношения с Россией, несмотря на наложенные санкции.
Напомним, что пока Евросоюз рассматривает возможность введения нового пакета ограничений по России, Литва предлагает разбить санкции против "Росатома" на части и принимать решения по каждой отдельно.