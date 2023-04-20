Швейцария добавила в санкционный список ЧВК "Вагнера" и издание РИА

Санкции против России. Фото: УНИАН

Швейцария расширяет свой список санкций в отношении России, включив в него частную военную группу Вагнера и государственное информационное агентство РИА. Это происходит после того, как западные союзники наложили санкции на Россию, чтобы изолировать ее от мировой экономики.

Об этом пишет CNN.

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Швейцарский департамент экономики, образования и исследований (EAER) объяснил, что санкции на Вагнера налагаются за активное участие в военной агрессии России против Украины, а на РИА — за распространение проправительственной пропаганды и дезинформации.

Швейцария ранее приняла пакет санкций ЕС против России и таким образом нарушила свой нейтралитет. В среду президент Швейцарии заявил, что страна серьезно относится к введению санкций и делает все возможное, чтобы их соблюдать.

Кроме того, Швейцария обновила свою позицию в отношении вещательных компаний RT Arabic и Sputnik Arabic. Хотя ЕС ввел запрет на вещание и рекламу этих двух каналов, Швейцария не запретила вещание, но запретила рекламу на них.

Это решение Швейцарии свидетельствует о ее желании поддержать западных союзников в принятии мер против России в связи с конфликтом на Украине. Хотя Швейцария нейтральна в этом конфликте, она признает необходимость принятия мер против России за ее агрессивное поведение. Швейцария также стремится сохранить свои торговые и экономические отношения с Россией, несмотря на наложенные санкции.

Напомним, что пока Евросоюз рассматривает возможность введения нового пакета ограничений по России, Литва предлагает разбить санкции против "Росатома" на части и принимать решения по каждой отдельно.