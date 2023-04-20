Швейцарія додала до списку санкцій ПВК "Вагнера" та видання РІА

Санкції проти Росії. Фото: УНІАН

Швейцарія розширює свій список санкцій щодо Росії , включивши до нього приватну військову групу Вагнера та державне інформаційне агентство РІА. Це відбувається після того, як західні союзники наклали санкції на Росію, щоби ізолювати її від світової економіки.

Про це пише CNN .

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Швейцарський департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) пояснив, що санкції на Вагнера накладаються за активну участь у військовій агресії Росії проти України, а на РІА — за поширення проурядової пропаганди та дезінформації.

Швейцарія раніше ухвалила пакет санкцій ЄС проти Росії і таким чином порушила свій нейтралітет. У середу президент Швейцарії заявив, що країна серйозно ставиться до введення санкцій і робить все можливе, щоб їх дотримуватись.

Крім того, Швейцарія оновила свою позицію щодо мовних компаній RT Arabic та Sputnik Arabic. Хоча ЄС запровадив заборону на мовлення та рекламу цих двох каналів, Швейцарія не заборонила мовлення, але заборонила рекламу на них.

Це рішення Швейцарії свідчить про її бажання підтримати західних союзників у вжитті заходів проти Росії через конфлікт на Україні. Хоча Швейцарія нейтральна у цьому конфлікті, вона визнає необхідність вжиття заходів проти Росії за її агресивну поведінку. Швейцарія також прагне зберегти свої торговельні та економічні відносини з Росією, незважаючи на накладені санкції.

Нагадаємо, що поки Євросоюз розглядає можливість запровадження нового пакету обмежень щодо Росії, Литва пропонує розбити санкції проти "Росатому" на частини та приймати рішення щодо кожної окремо.