Швейцарские банки помогают Москве пополнять военные запасы

Производство российских ракет. Иллюстративное фото: РосСМИ

Несмотря на формальный нейтралитет, Швейцария занимает первое место в Европе по изготовлению компонентов для российского оружия. Так, швейцарские банки, не приобщившиеся к санкциям, скрывают реальные суммы хранящихся российских наличных.

Об этом сообщили эксперты во время заседания Хельсинкской Комиссии США в Конгрессе.

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Как швейцарские банки скрывают российские деньги

Российские олигархи и коррумпированные чиновники в течение десятилетий скрывали свои украденные деньги в швейцарских банках. По оценкам экспертов, в Швейцарии скрыто хранят более 200 миллиардов долларов российской наличности.

США начали расследование помощи швейцарских банков России во избежание санкций. В суд вызвали два крупнейших предприятия. На слушании была рассмотрена роль Швейцарии в отмывании денег и как коррупция в государстве угрожает национальной безопасности США и способности Украины защищать себя.

Соучредитель антикоррупционного проекта OCCRP Дрю Салливан заявил, что швейцарские банки скрывают реальные суммы хранящихся российских средств.

"Мы считаем, что часто упоминаемая цифра в 200 миллиардов российских средств в швейцарских банках является сильно заниженной. Швейцарские банки работают по всему миру и контролируют триллионы долларов как внутри, так и за пределами Швейцарии. Многие из этих активов представлены доверенными лицами оффшорных компаний, акциями и другими структурами по всему миру, которые трудно отследить", — заявил Салливан.

По подсчетам проекта OCCRP, швейцарские банки контролируют вдвое больше российских денег, чем принято считать.

Введут ли США санкции против Швейцарии

Генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital и руководитель глобальной кампании Magnitsky Justice Билл Браудер считают, что Швейцария намеренно ищет пути избегания санкций, наложенных на Россию.

"По моему мнению, то, что происходит в Швейцарии, это лишь верхушка гораздо большего айсберга… Швейцарское правительство пытается создать видимость, что они что-то делают, однако на практике швейцарское правительство не хочет делать ничего, потому что от грязных российских денег в Швейцарии можно получить большую прибыль", — заявил он.

По мнению Браудера, США должны наложить на Швейцарию соответствующие санкции.

"Я не предлагаю, чтобы наше правительство разорвало отношения со Швейцарией. Это было бы безумием. Я пытаюсь донести, что в швейцарской системе явно происходит противозаконная деятельность и у них нет никаких средств, чтобы это исправить. Мы пытались повлиять извне, но они нас проигнорировали", — сказал он.

Какие еще страны помогают России вооружаться

В то же время глава ОО "Независимая антикоррупционная комиссия (НАКО)" Елена Трегуб отметила, что Швейцария занимает первое место в Европе по изготовлению составляющих, найденных в российском вооружении.

"Парадокс в том, что именно Швейцария занимает категорическую позицию по участию в любом вооруженном конфликте. Они подчеркивают свою нейтральность. Тогда каким образом они стали первой страной в Европе по поставке критически важных компонентов для российского оружия? Это главный вопрос", — заявила Трегуб.

Однако, как оказалось, больше всего в мире компонентов для российского оружия производится в США.

"В российском оружии мы нашли около 300 компонентов, изготовленных в США 60 разными американскими компаниями. К сожалению, это ведущая страна западного мира, которая поставляет россиянам важные компоненты двойного использования", — сказала Трегуб.

По ее словам, когда речь идет об изготовлении деталей для российского оружия, первое место в Европе занимает Швейцария, далее следуют Германия, Нидерланды, Великобритания, Австрия и Франция.

"Итак, дело не только в швейцарцах, — говорит Трегуб, — в общем, это глобальная проблема, которую должны решать все страны", — подчеркнула Трегуб.

Напомним, в российских ракетах обнаружили более 50 деталей, изготовленных на Западе.