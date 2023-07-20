Швейцарські банки допомагають Москві поповнювати воєнні запаси

Виробництво російських ракет. Ілюстративне фото: РосЗМІ

Попри формальний нейтралітет, Швейцарія посідала перше місце в Європі з виготовлення компонентів для російської зброї. Так, швейцарські банки, які не долучилися до санкцій, приховують реальні суми російської готівки, яку зберігають.

Про це повідомили експерти під час засідання Гельсінської Комісії США у Конгресі.

Читайте також:

Як швейцарські банки приховують російські гроші

Російські олігархи та корумповані чиновники протягом десятиліть приховували свої вкрадені гроші у швейцарських банках. Наразі, за оцінками експертів, у Швейцарії приховано зберігають понад 200 мільярдів доларів російської готівки.

США розпочали розслідування щодо допомоги швейцарських банків Росії в уникненні санкцій. До суду викликали два найбільші підприємства. На слуханні розглянули роль Швейцарії у відмиванні грошей та як корупція у державі загрожує національній безпеці США та здатності України захищати себе.

Співзасновник антикорупційного проєкту OCCRP Дрю Салліван заявив, що швейцарські банки приховують реальні суми російських коштів, які зберігають.

"Ми вважаємо, що часто згадувана цифра у 200 мільярдів російських коштів у швейцарських банках, є сильною заниженою. Швейцарські банки працюють по всьому світу та контролюють трильйони доларів як всередині, так і за межами Швейцарії. Багато з цих активів представлені довіреними особами офшорних компаній, акціями та іншими структурами по всьому світу, які важко відстежити", — заявив Салліван.

За підрахунками проєкту OCCRP швейцарські банки контролюють вдвічі більше російських грошей, ніж прийнято вважати.

Чи введуть США санкції проти Швейцарії

Генеральний директор інвестиційного фонду Hermitage Capital та керівник глобальної кампанії Magnitsky Justice Білл Браудер, вважає, що Швейцарія зумисно шукає шляхи уникнення санкцій, накладених на Росію.

"На мій погляд, те, що відбувається у Швейцарії, це лише верхівка набагато більшого айсберга… Швейцарський уряд намагається створити видимість, що вони щось роблять, однак на практиці швейцарський уряд не хоче робити нічого, тому що від брудних російських грошей у Швейцарії можна отримати великий прибуток", — заявив він.

На думку Браудера, США мають накласти на Швейцарію відповідні санкції.

"Я не пропоную, щоб наш уряд розірвав відносини зі Швейцарією. Це було б божевіллям. Я намагаюся донести, що в швейцарській системі явно відбувається протизаконна діяльність і вони не мають жодних засобів, щоб це виправити. Ми намагалися вплинути ззовні, але вони нас проігнорували", — сказав він.

Які ще країни допомагають Росії озброюватись

Водночас очільниця ГО "Незалежна антикорупційна комісія (НАКО)" Олена Трегуб зауважила, що Швейцарія посідає перше місце в Європі з виготовлення складових, які знайшли в російському озброєнні.

"Парадокс у тому, що саме Швейцарія займає категоричну позицію щодо участі в будь-якому збройному конфлікті. Вони наголошують на своїй нейтральності. Тоді яким чином вони стали першою країною в Європі з постачання критично важливих компонентів для російської зброї? Це головне питання", — заявила Трегуб.

Однак, як виявилося, найбільше у світі компонентів для російської зброї виготовляють у США.

"У російській зброї ми знайшли близько 300 компонентів, виготовлених у США 60 різними американськими компаніями. На жаль, це провідна країна західного світу, яка постачає росіянам важливі компоненти подвійного використання", — сказала Трегуб.

За її словами, коли йдеться про виготовлення деталей для російської зброї, то перше місце в Європі посідає Швейцарія, далі йдуть Німеччина, Нідерланди, Велика Британія, Австрія та Франція.

"Отже, справа не лише у швейцарцях, — каже Трегуб.— Загалом, це глобальна проблема, яку мають вирішувати всі країни", — наголосила Трегуб.

Нагадаємо, в російських ракетах знайшли понад 50 деталей, виготовлених на Заході.