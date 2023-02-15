Швеция пока не будет предоставлять Украине истребители: в чем причина

Швеция пока не будет предоставлять Украине истребители: министр обороны выступил с объяснениями
Швеция получила запрос украинской стороны о предоставлении истребителей Gripen собственного производства. Однако существуют ограничения, связанные с такой помощью.
Об этом в среду в Брюсселе перед встречей министров обороны НАТО заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает "Европейская правда".
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Приоритет в военной помощи
"Да. Нам, конечно, известно (о запросе Украины), об этом просил и президент Зеленский. Когда речь идет о Gripen, сейчас мы встаем перед ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны и для поддержания нашей территориальной целостности и суверенитета. Это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны", — сказал министр.
Йонсон уточнил, что приоритетом для Стокгольма является усиление противовоздушной обороны Украины: "Я вчера имел возможность обсудить это с министром обороны Украины Резниковым. Мы также работаем с другими странами для усиления поддержки в плане ПВО".
В то же время он подчеркнул, что Швеция, которая уже предоставила военную помощь на около миллиарда евро, готова увеличивать ее.
"Мы значительно усиливаем нашу поддержку Украины. Мы уже на следующей неделе начнем передавать и обучать украинских военных на более чем 50 боевых машинах CV-90. Мы предоставляем различные средства ПВО, зимнюю одежду и решительно настроены усилить поддержку Украины", — добавил министр.
Напомним, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.
В ноябре прошлого года сообщалось, что правительство Швеции может разрешить продажу Украине современных истребителей SAAB JAS 39 Gripen. Украинская сторона уже не раз демонстрировала свою заинтересованность этими самолетами, ведь они лучше подходят к условиям собственного поля боя против противника.