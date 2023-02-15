Швеція поки не надаватиме Україні винищувачі: у чому причина

Пол Йонсон

Швеція отримала запит української сторони про надання винищувачів Gripen власного виробництва. Однак наразі існують обмеження, пов’язані з такою допомогою.

Про це в середу в Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони НАТО заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає "Європейська правда".

Пріоритет у військовій допомозі

"Так. Нам, звісно, відомо (про запит України), про це просив і президент Зеленський. Коли йдеться про Gripen, наразі ми постаємо перед обмеженнями у зв’язку з тим, що ці літаки дуже важливі і для підтримання нашої територіальної цілісності й суверенітету. Тож це буде серйозною перешкодою в плані ресурсів нашої національної оборони", — сказав міністр.

Йонсон уточнив, що наразі пріоритетом для Стокгольма є посилення протиповітряної оборони України: "Я вчора мав можливість обговорити це з міністром оборони України Резніковим. Ми також працюємо з іншими країнами для посилення підтримки в плані ППО".

Водночас він наголосив, що Швеція, яка вже надала військової допомоги на близько мільярд євро, готова збільшувати її.

"Ми значно посилюємо нашу підтримку України. Ми вже наступного тижня почнемо передавати й навчати українських військових на понад 50 бойових машинах CV-90. Ми надаємо різні засоби ППО, зимовий одяг, і рішуче налаштовані посилити підтримку України", — додав міністр.

Нагадаємо, на засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" 14 лютого очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це відбудеться навесні цього року.

У листопаді минулого року повідомлялося, що уряд Швеції може дозволити продаж Україні сучасних винищувачів SAAB JAS 39 Gripen. Українська сторона вже не раз демонструвала свою зацікавленість цими літаками, адже вони якнайкраще підходять до умов власного поля бою проти противника.