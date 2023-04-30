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Швеция и Финляндия повысили боеготовность своих ВМС из-за угрозы российских диверсий

30 апреля 2023 21:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Швеция и Финляндия повысили боеготовность своих ВМС из-за угрозы российских диверсий
Корабль флота Швеции. Фото: TT News Agency/Andres Wiklund via REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Швеции и Финляндии забили тревогу из-за того, что российские военные корабли приблизились к энергосетям. Военно-морские силы в состоянии завышенной готовности.

Об этом сообщает командующая ВМС Швеции адмирал Ева Скоог Хаслум в интервью для финского издания ltalehti.

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Российские военные корабли были замечены вблизи ветряных электростанций и подводных силовых кабелей. Поэтому боеготовность ВСМ Швеции и Финляндии привели в состояние повышенной готовности из-за возможной атаки на энергетические сети стран.

По словам Евы Скоог Хаслум, высок риск саботажа со стороны россиян. И как следствие – уничтожение подводных электрических кабелей.

"Это один из способов проведения операции против нас", — говорит Хаслум.

Атака на энергетике сети возможна, поэтому ВМС этих стран находятся в состоянии повышенной готовности для предотвращения диверсий, говорится в сообщении.

"Поэтому мы постоянно стремимся как отразить намерения, находясь в непосредственной близости от целей, так и продемонстрировать нашу волю к самообороне" , — говорит командующая ВМС.

Напомним, ранее мы писали, что в штормовом Черном море остается большое количество российских кораблей. На боевом рейде находится один ракетоноситель РФ.

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