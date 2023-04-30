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Швеція та Фінляндія підвищили боєготовність своїх ВМС через загрозу російських диверсій

30 квітня 2023 21:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Швеція та Фінляндія підвищили боєготовність своїх ВМС через загрозу російських диверсій
Корабель флоту Швеції. Фото: TT News Agency/Andres Wiklund via REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Швеції та Фінляндії забили тривогу через те, що російські військові кораблі наблизилися до енергомереж. Військово-морські сили в стані підвищеної готовності.

Про це повідомляє командувачка ВМС Швеції адмірал Єва Скоог Хаслум в інтервʼю для фінського видання ltalehti.

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Що відомо

Російських військових кораблів помітили поблизу вітряних електростанцій і підводних силових кабелів. Тому боєготовність ВСМ Швеції та Фінляндії привели в стан підвищеної готовності через можливу атаку на енергетичні мережі країн.

За словами Єви Скоог Хаслум, є високий ризик саботажу з боку росіян. І як наслідок — знищення підводних електричних кабелів.

"Це один зі способів проведення операції проти нас", — каже Хаслум.

Атака на енергетині мережі можлива, тому ВМС цих країн перебувають у стані підвищеної готовності для запобігання диверсіям, йдеться в повідомленні.

"Тому ми постійно прагнемо як відбити наміри, перебуваючи в безпосередній близькості від цілей, так і продемонструвати нашу волю до самооборони", – каже командувачка ВМС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уу штормовому Чорному морі залишається велика кількість російських кораблів. На бойовому рейді перебуває один ракетоносій РФ.

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