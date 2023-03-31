Швеция подождет: турецкий парламент ратифицировал заявку Финляндии в НАТО
Турецкий парламент ратифицировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс. При этом вопрос вступления в НАТО Швеции, подававшей совместную с Финляндией заявку о членстве, не рассматривался.
Об этом сообщает Reuters.
-
Генштаб обнародовал новые потери рф: скольких окупантов уничтожили ВСУ за минувшие сутки
-
МВФ может окончательно одобрить программу рекордного финансирования Украины
-
Правительство Японии ввело новые санкции против россии: какие отрасли экономики рф пострадают
-
"Последний шанс стать чемпионом": Ломаченко поделился ожиданиями от боя с Хейни
-
Россияне убили еще одного мирного жителя Бахмута, — ОВА
-
В россии арестовали американского журналиста, обвинив его в шпионаже
-
Оккупанты били по Херсонщине из авиации, "Градов" и артиллерии: погиб человек, есть раненые
-
OnlyFans, Uber и Bolt: какие еще компании теперь платят "налог на Google"
-
Не Фьюри и не Дюбуа: Усик выбрал соперника
-
В ISW объяснили, как весенний призыв может помешать путину на войне
Подробности
Отмечается, что 30 марта парламент Турции одобрил законопроект, позволяющий Финляндии вступить в НАТО.
За соответствующее решение проголосовало 276 турецких депутатов.
Как известно, Финляндия и Швеция попросили присоединиться к НАТО в прошлом году в ответ на вторжение россии в Украину. Ратифицировать заявки на членство должны парламенты всех членов НАТО. Но этот процесс тормозили Турция и Венгрия.
"Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии и улучшит стабильность и безопасность в регионе Балтийского моря и Северной Европы", — говорится в заявлении правительства Финляндии после голосования в турецком парламенте.
Турция стала последней страной, ратифицировавшей вступление Финляндии в Альянс. 27 марта аналогичное решение принял парламент Венгрии.
Напомним, 27 марта венгерский парламент одобрил присоединение Финляндии к НАТО.
Также в Венгрии пояснили, что Будапешт не ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО из-за "неуважения шведских властей" к венгерским. А также одной из причин сожжения священной для мусульман книги Коран.