Швеция подождет: турецкий парламент ратифицировал заявку Финляндии в НАТО

Турецкий парламент поддержал заявку Финляндии на вступление в НАТО

Турецкий парламент ратифицировал вступление Финляндии в Североатлантический альянс. При этом вопрос вступления в НАТО Швеции, подававшей совместную с Финляндией заявку о членстве, не рассматривался.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что 30 марта парламент Турции одобрил законопроект, позволяющий Финляндии вступить в НАТО.

За соответствующее решение проголосовало 276 турецких депутатов.

Как известно, Финляндия и Швеция попросили присоединиться к НАТО в прошлом году в ответ на вторжение россии в Украину. Ратифицировать заявки на членство должны парламенты всех членов НАТО. Но этот процесс тормозили Турция и Венгрия.

"Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии и улучшит стабильность и безопасность в регионе Балтийского моря и Северной Европы", — говорится в заявлении правительства Финляндии после голосования в турецком парламенте.

Турция стала последней страной, ратифицировавшей вступление Финляндии в Альянс. 27 марта аналогичное решение принял парламент Венгрии.

Напомним, 27 марта венгерский парламент одобрил присоединение Финляндии к НАТО.

Также в Венгрии пояснили, что Будапешт не ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО из-за "неуважения шведских властей" к венгерским. А также одной из причин сожжения священной для мусульман книги Коран.