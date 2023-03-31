Швеція зачекає: турецький парламент ратифікував заявку Фінляндії в НАТО
Турецький парламент ратифікував вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. При цьому питання вступу до НАТО Швеції, яка подавала спільну з Фінляндією заявку про членство, не розглядали.
Про це повідомляє Reuters.
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Подробиці
Зазначається, що 30 березня парламент Туреччини схвалив законопроєкт, який дозволяє Фінляндії вступити до НАТО.
За відповідне рішення проголосували 276 турецьких депутатів.
Як відомо, Фінляндія та Швеція попросили приєднатися до НАТО минулого року у відповідь на вторгнення росії в Україну. Ратифікувати заявки на членство повинні парламенти всіх членів НАТО. Але цей процес гальмували Туреччина та Угорщина.
"Членство в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії та покращить стабільність і безпеку в регіоні Балтійського моря та Північній Європі", — йдеться в заяві уряду Фінляндії після голосування в турецькому парламенті.
Туреччина стала останньою країною, яка ратифікувала вступ Фінляндії до Альянсу. 27 березня аналогічне рішення ухвалив парламент Угорщини.
Нагадаємо, 27 березня угорський парламент схвалив приєднання Фінляндії до НАТО.
Також в Угорщині пояснили, що Будапешт не ратифікував угоду про вступ Швеції до НАТО через "неповагу шведської влади" до угорської. А також однією із причин є спалення священної для мусульман книги Коран.