Си Цзиньпин по приглашению путина посетит рф
В россии официально подтвердили, что лидер Китая Си Цзиньпин приедет в москву 20-22 марта. Визит состоится по приглашению владимира путина.
Об этом сообщили в пресс-службе кремля.
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Визит Си Цзиньпина в россию
Там отметили, что во время визита лидера КНР в москву "будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между моссией и Китаем",
"Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Состоится подписание ряда важных двусторонних документов ", — рассказали в кремле.
Напомним, что недавно стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала войны в Украине.
Вероятно, это произойдет после того, как на следующей неделе он посетит москву, чтобы встретиться с президентом россии владимиром путиным.
Фото: пресс-служба президента рф