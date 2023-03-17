Си Цзиньпин по приглашению путина посетит рф

владимир путин и Си Цзиньпин

В россии официально подтвердили, что лидер Китая Си Цзиньпин приедет в москву 20-22 марта. Визит состоится по приглашению владимира путина.

Об этом сообщили в пресс-службе кремля.

Визит Си Цзиньпина в россию

Там отметили, что во время визита лидера КНР в москву "будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между моссией и Китаем",

"Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене. Состоится подписание ряда важных двусторонних документов ", — рассказали в кремле.

Напомним, что недавно стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала войны в Украине.

Вероятно, это произойдет после того, как на следующей неделе он посетит москву, чтобы встретиться с президентом россии владимиром путиным.

Фото: пресс-служба президента рф